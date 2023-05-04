В Ростове парфманьяки ограбили «Рив Гош» и избили охрану

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Telegram-канал Don_mash со ссылкой на свои источники рассказал, что на днях в Ростове произошло дерзкое ограбление магазина косметики и парфюмерии «Рив Гош».
По предварительной информации, посреди рабочего дня неизвестные проникли в ЦУМ и вынесли три флакона духов марки Versace. Сотрудницы магазина немедленно вызвали полицию, пока охранник пытался предотвратить кражу.
Однако его попытки не увенчались успехом — сам мужчина был избит, а злоумышленники сбежали с вожделенными ароматами.
Данные о краже из магазина и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее мужчина вынес бутылку дорогого ликера из магазина, засунув ее в зад.