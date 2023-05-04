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Published Сегодня, 14:22

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В Ростове парфманьяки ограбили «Рив Гош» и избили охрану

4 мая 2023, 14:22
Фото: unsplash

В Ростове грабители совершили набег на магазин косметики в ЦУМе и избили охранника

В Ростове грабители ворвались в магазин косметики в ЦУМе и отбили у охранника три флакона духов от Versace, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_mash со ссылкой на свои источники рассказал, что на днях в Ростове произошло дерзкое ограбление магазина косметики и парфюмерии «Рив Гош».

По предварительной информации, посреди рабочего дня неизвестные проникли в ЦУМ и вынесли три флакона духов марки Versace. Сотрудницы магазина немедленно вызвали полицию, пока охранник пытался предотвратить кражу.

Видео: Don Mash
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Однако его попытки не увенчались успехом — сам мужчина был избит, а злоумышленники сбежали с вожделенными ароматами.

Данные о краже из магазина и обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее мужчина вынес бутылку дорогого ликера из магазина, засунув ее в зад.

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