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В Ростове в прошлом году скончались 156 ветеранов Великой Отечественной войны

4 мая 2023, 12:35
Фото: ТГ канал DeputatKuZmin
В Ростове в прошлом году скончались 156 ветеранов Великой Отечественной войны
В Ростове в живых остались всего 111 участников Великой Отечественной войны, печальной статистикой поделился депутат Гордумы Павел Кузьмин в своем Telegram-канале.

В среду, 3 мая, депутат Гордумы Павел Кузьмин напомнил читателям о приближении Дня Победы, который является главным патриотическим праздником России.

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Кузьмин обратил внимание, что с каждым годом ветеранов и участников войны, который проливали свою кровь ради будущих поколений, становится все меньше. Сейчас в Ростове в живых остались всего 111 ветеранов, хотя еще в прошлом году их численность составляла 267 участников боевых действий. При этом пять лет назад ветеранов было больше 1,5 тысячи человек.

Ранее в лицеях Ростова объявили о планах провести уроки с ветераном ВОВ и разведчиком Иваном Лыткиным.

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#Великая Отечественная война#Ветераны#9 Мая#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк
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