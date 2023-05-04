В Ростове в прошлом году скончались 156 ветеранов Великой Отечественной войны

Кузьмин обратил внимание, что с каждым годом ветеранов и участников войны, который проливали свою кровь ради будущих поколений, становится все меньше. Сейчас в Ростове в живых остались всего 111 ветеранов, хотя еще в прошлом году их численность составляла 267 участников боевых действий. При этом пять лет назад ветеранов было больше 1,5 тысячи человек.