В Ростовской области клещи, снятые с укушенных дончан, оказались заражены боррелиозом

При этом лидерами по количеству обращений стали Ростов-на-Дону (90 случаев), Таганрог (45 фактов обращения) и Шахты с Волгодонском, где укусили по 39 горожан. Показатели в других крупных муниципалитетах колебались от 19 до 25 случаев.