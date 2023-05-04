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В Ростовской области клещи, снятые с укушенных дончан, оказались заражены боррелиозом

4 мая 2023, 15:09
Фото: pxhere.com
В Ростовской области клещи, снятые с укушенных дончан, оказались заражены боррелиозом
В Ростовской области клещи, снятые с укушенных дончан, оказались переносчиками иксодового боррелиоза, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В надзорном органе рассказали, что к среде, 3 мая, в Ростовской области к медикам из-за укусов клещей обратились уже 643 местных жителя, 285 из них оказались детьми возрастом до 14 лет.

При этом лидерами по количеству обращений стали Ростов-на-Дону (90 случаев), Таганрог (45 фактов обращения) и Шахты с Волгодонском, где укусили по 39 горожан. Показатели в других крупных муниципалитетах колебались от 19 до 25 случаев.

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Более того, специалисты центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные анализы снятых с людей клещей, что позволило выявить у насекомых боррелии — возбудители иксодового боррелиоза.

Ранее в RostovGazeta рассказали, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

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