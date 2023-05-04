По его словам, только за последние пять лет из жизни ушли более 1,2 тысячи ветеранов, а за последний год - 156 человек. Всего в городе в живых остались 111 человек, которые не только были свидетелями военных лет, но и принимали непосредственное участие в защите своей родины.