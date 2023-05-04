Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В четверг, 4 мая, стало известно, что должность нового сити-менеджера Таганрога занял глава донского Минобразования Андрей Фатеев, решение о назначении чиновника приняли депутаты Гордумы.
Сообщается, что главным конкурентом сити-менеджера выступала Наталья Богатищева, которая уступила ему в борьбе за голоса депутатов.
Обращаем внимание, что нового главу администрации назначили после того, как его предшественник Михаил Солоницин решил уйти в отставку из-за новой работы. После этого Фатеева называли главным кандидатом на пост главы администрации, поскольку он сам является уроженцем Таганрога и начал свою политическую карьеру в родном городе.
В преддверии 9 Мая депутат Гордумы Ростова Павел Кузьмин обратил внимание на то, что в городе остается все меньше живых свидетелей событий Великой Отечественной войны.
По его словам, только за последние пять лет из жизни ушли более 1,2 тысячи ветеранов, а за последний год - 156 человек. Всего в городе в живых остались 111 человек, которые не только были свидетелями военных лет, но и принимали непосредственное участие в защите своей родины.
По словам депутата, сейчас особенно важно уделять ветеранам внимание и оказывать героям войны помощь, ведь их осталось очень мало.
В четверг, 4 мая, ранним утром глава донского правительства Василий Голубев сообщил об атаке украинского беспилотника, спикировавшего на конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов.
Это столкновение спровоцировало взрыв, переросший в пожар, однако на предприятии быстро потушили очаг огня без участия сотрудников МЧС.
По данным властей Ростовской области, жертв у этого инцидента не было, а сам ущерб оценили как незначительный.
Несмотря на это, Следственный комитет России заявил, что собирается дать правовую оценку произошедшему и диверсиям в других регионах, а также установит круг лиц, причастных к осуществлению преступных действий.