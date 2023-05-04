Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
При этом из общего числа зарегистрированных случаев заболевания корью, 16 являются завозными.
Он добавил, что при регистрации кори или подозрения на нее по эпидпоказаниям прививаются контактные лица без ограничения возраста (не привитые, не имеющие сведений о прививках, привитые однократно).
«В рамках подчищающей иммунизации вакцинировано более 1,5 тысячи человек, из них более 500 детей», — сообщил Сергей Тюрин.
Ростовская область получила свыше 20 тысяч доз коревой вакцины. Двукратной вакцинации подлежат люди старше 35 лет.
Ранее RostovGazeta выяснила, грозит ли Ростовской области эпидемия кори в 2023 году.