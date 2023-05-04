Администрация Таганрога определила порядок действий после отлова безнадзорных животных. В постановлении властей говорится, что бездомных животных после стерилизации и вакцинации нельзя выпускать обратно в любой части города. Исходя из документа, теперь они могут обитать только в частном секторе и на заброшенных территориях.