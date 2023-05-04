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В Таганроге определили больше 250 мест, куда нельзя выпускать бездомных животных

4 мая 2023, 08:36
Фото: 1MI
В Таганроге определили почти три сотни мест, куда нельзя выпускать бездомных животных
Власти Таганрога утвердили 251 место, куда нельзя выпускать бездомных животных, соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.

Администрация Таганрога определила порядок действий после отлова безнадзорных животных. В постановлении властей говорится, что бездомных животных после стерилизации и вакцинации нельзя выпускать обратно в любой части города. Исходя из документа, теперь они могут обитать только в частном секторе и на заброшенных территориях.

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Под запрет попала 251 территория в городе. Прежде всего, это детские сады, школы, больницы, средние учебные заведения, спортивные объекты. Нельзя выпускать бездомных животных и рядом со скверами и парками Таганрога, рынками, театрами и кладбищами.

Напомним, в Таганроге нет приюта для бродячих животных. Идею его строительства только начали обсуждать местные власти. Известно, что на его возведение хотят потратить 57 миллионов рублей. Однако конкретных сроков начала работ чиновники не назвали.

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#Виктория Прутковская#Бездомные животные в Ростовской области#Общество#Город#Новости#Таганрог#Ростовская область
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