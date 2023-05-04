Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Администрация Таганрога определила порядок действий после отлова безнадзорных животных. В постановлении властей говорится, что бездомных животных после стерилизации и вакцинации нельзя выпускать обратно в любой части города. Исходя из документа, теперь они могут обитать только в частном секторе и на заброшенных территориях.
Под запрет попала 251 территория в городе. Прежде всего, это детские сады, школы, больницы, средние учебные заведения, спортивные объекты. Нельзя выпускать бездомных животных и рядом со скверами и парками Таганрога, рынками, театрами и кладбищами.
Напомним, в Таганроге нет приюта для бродячих животных. Идею его строительства только начали обсуждать местные власти. Известно, что на его возведение хотят потратить 57 миллионов рублей. Однако конкретных сроков начала работ чиновники не назвали.