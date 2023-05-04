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В Ворошиловском районе Ростова власти продают участок с шестиэтажным самостроем

4 мая 2023, 13:25
Фото: Яндекс.Карты
В Ворошиловском районе Ростова власти продают участок с шестиэтажным самостроем
В Ростове выставили на торги участок площадью 497 квадратных метров с шестиэтажным самостроем, информация об этом появилась на портале администрации.

В четверг, 4 мая, ДИЗО Ростова объявил о проведении торгов по земельному участку на улице Односторонней, 42 площадью 497 квадратных метров. По данным бюллетеня торгов, на участке, где разрешено малоэтажное строительство, построили шестиэтажный многоквартирный дом. Более того, здание находится в особой зоне использования — приаэродромной территории экспериментальной авиации аэродрома «Ростов-на-Дону „Северный“». Высокие здания способны привести к привлечению и массовому скоплению птиц, а потому самострой необходимо снести.

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Стартовая цена участка на торгах составит более 2,9 миллиона рублей, еще 1,73 миллиона рублей потребуется потратить на снос дома. Торги пройдут 29 мая в 11.00 утра, ответы на вопросы о подаче заявок на участие в аукционе можно получить по прямой ссылке на портал администрации.

Ранее в Ростове выставили на торги участок под застройку у Северного кладбища.

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