В Ворошиловском районе Ростова власти продают участок с шестиэтажным самостроем

В четверг, 4 мая, ДИЗО Ростова объявил о проведении торгов по земельному участку на улице Односторонней, 42 площадью 497 квадратных метров. По данным бюллетеня торгов, на участке, где разрешено малоэтажное строительство, построили шестиэтажный многоквартирный дом. Более того, здание находится в особой зоне использования — приаэродромной территории экспериментальной авиации аэродрома «Ростов-на-Дону „Северный“». Высокие здания способны привести к привлечению и массовому скоплению птиц, а потому самострой необходимо снести.