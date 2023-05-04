«Они пытаются нам помешать снабжать наши войска. Ведь воинские перевозки требуют значительного расхода горючего. Ударами по нефтебазам они препятствуют подвозу ресурсов на линию фронта. И, прежде всего, артиллерийских снарядов и авиационного топлива. То есть, как я пониманию, таким образом, они пытаются нас сдержать», — говорит депутат.