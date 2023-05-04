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Вассерман высказался об атаке беспилотника на нефтезавод в Ростовской области 4 мая

4 мая 2023, 08:24
Фото: nznр.ru
Вассерман высказался об атаке нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области
Нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в регионах России, в числе которых и Новошахтинский завод в Ростовской области, атакованы за минувшие дни. Вероятно, что речь действительно идет о контрнаступлении ВСУ, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что минувшей ночью беспилотник атаковал строящуюся площадку на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Красносулинском районе. Это далеко не единственный инцидент. За минувшие дни атаки украинских БПЛА наблюдались в ряде регионов России.

Депутат полагает, что вряд ли контрнаступление Украины будет сейчас сопровождаться наземными перемещениями противника.

«Насколько я могу судить, наземное перемещение для них сейчас невыгодно — оно потребует значительных перемещений под нашим огнем. А на Украину изрядно давят спонсоры, вложившие немало ресурсов в подготовку этого наступления», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Собеседник делится мнением, что пока это возможно, противники будут наступать только в информационном и экономическом пространстве.

«Они пытаются нам помешать снабжать наши войска. Ведь воинские перевозки требуют значительного расхода горючего. Ударами по нефтебазам они препятствуют подвозу ресурсов на линию фронта. И, прежде всего, артиллерийских снарядов и авиационного топлива. То есть, как я пониманию, таким образом, они пытаются нас сдержать», — говорит депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Следственный комитет России проверит факт атаки БПЛА со взрывчаткой на завод в Ростовской области 4 мая. 

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