Власти Ростова объявили о «сверхвыпуске» автобусов на проблемном маршруте №10

Более того, проверка по системе ГЛОНАСС подтвердила, что в 09.00 мск на линию вышли 12 из 11 запланированных автобусов, в 17.00 мск на линии находились 12 из 10 автобусов, а к 22.00 мск на маршруте остались три автобуса вместо двух плановых. Это обеспечило показатели выпуска от 110 до 150% от плана в течение всего дня.