Власти Ростова объявили о «сверхвыпуске» автобусов на проблемном маршруте №10

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Департамент транспорта Ростова заявил, что продолжил мероприятия по контролю за соблюдением муниципального контракта АТП. Во вторник, 2 мая, сотрудники департамента отправились в Октябрьский и Ворошиловский районы города, в Северный жилой массив, чтобы выяснить, как ООО «Янтарь 1» обслуживает маршрут №10.
Власти уточнили, что перевозчик обеспечил выпуск 12 автобусов на маршрут, что соответствует требованиям контракта.
Более того, проверка по системе ГЛОНАСС подтвердила, что в 09.00 мск на линию вышли 12 из 11 запланированных автобусов, в 17.00 мск на линии находились 12 из 10 автобусов, а к 22.00 мск на маршруте остались три автобуса вместо двух плановых. Это обеспечило показатели выпуска от 110 до 150% от плана в течение всего дня.
Ранее в Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться бесплатным проездом в автобусе.