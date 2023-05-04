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Власти Ростова объявили о «сверхвыпуске» автобусов на проблемном маршруте №10

4 мая 2023, 11:48
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова объявили о «сверхвыпуске» автобусов до Северного жилого массива
Власти Ростова-на-Дону объявили, что выпуск автобусов на маршруте №10 превысил план на 10-50%, об этом сообщили в администрации города.

Департамент транспорта Ростова заявил, что продолжил мероприятия по контролю за соблюдением муниципального контракта АТП. Во вторник, 2 мая, сотрудники департамента отправились в Октябрьский и Ворошиловский районы города, в Северный жилой массив, чтобы выяснить, как ООО «Янтарь 1» обслуживает маршрут №10.

Власти уточнили, что перевозчик обеспечил выпуск 12 автобусов на маршрут, что соответствует требованиям контракта.

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Более того, проверка по системе ГЛОНАСС подтвердила, что в 09.00 мск на линию вышли 12 из 11 запланированных автобусов, в 17.00 мск на линии находились 12 из 10 автобусов, а к 22.00 мск на маршруте остались три автобуса вместо двух плановых. Это обеспечило показатели выпуска от 110 до 150% от плана в течение всего дня.

Ранее в Батайске ветеран боевых действий не смог воспользоваться бесплатным проездом в автобусе.

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