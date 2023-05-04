Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В четверг, 4 мая, власти Ростова-на-Дону опубликовали список и расписание мероприятий, которые пройдут на территории города с 6 по 10 мая и будут посвящены истории и Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Так, с 6 мая в Ростове начнут проходить выездные концерты творческих бригад, праздничные программы «Великой Победе посвящается», а уже с 4 мая начнут работать выставки «Ростов освобожденный» и «Ростовский полк народного ополчения».
Большая часть мероприятий, естественно, придется на 9 мая — в этот день ожидаются военный парад, акция «#ПоёмДвором», пешие экскурсии «Дорогами Победы» и десятки других мероприятий, расписание и адреса проведения которых можно уточнить по прямой ссылке.
Будет ли салют ни в администрации города, ни в правительстве региона рассказать не смогли. На запрос журналистов представитель региональных властей рекомендовал обратиться за пояснением в ЮВО, в ведении которого и находится организация праздничного салюта.