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Власти Ростова опубликовали афишу мероприятий ко Дню Победы без салюта

4 мая 2023, 14:23
Фото: donland.ru
Власти Ростова опубликовали афишу мероприятий ко Дню Победы с 4 по 10 мая
В Ростове жителям подготовили праздничную программу мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, расписание появилось на портале администрации.

В четверг, 4 мая, власти Ростова-на-Дону опубликовали список и расписание мероприятий, которые пройдут на территории города с 6 по 10 мая и будут посвящены истории и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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Так, с 6 мая в Ростове начнут проходить выездные концерты творческих бригад, праздничные программы «Великой Победе посвящается», а уже с 4 мая начнут работать выставки «Ростов освобожденный» и «Ростовский полк народного ополчения».

Большая часть мероприятий, естественно, придется на 9 мая — в этот день ожидаются военный парад, акция «#ПоёмДвором», пешие экскурсии «Дорогами Победы» и десятки других мероприятий, расписание и адреса проведения которых можно уточнить по прямой ссылке.

Будет ли салют ни в администрации города, ни в правительстве региона рассказать не смогли. На запрос журналистов представитель региональных властей рекомендовал обратиться за пояснением в ЮВО, в ведении которого и находится организация праздничного салюта.

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