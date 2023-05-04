Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По словам врачей, педиатры строго следят за вакцинацией от дифтерии. Три прививки делают детям в первые шесть месяцев жизни. Затем проводится три ревакцинации — в полтора года, в шесть-семь и в 14 лет. Защиты иммунитета от дифтерии хватает на 10 лет.
«Но, начиная с 25 лет, каждые 10 лет человек должен обязательно прививаться от дифтерии. То есть вакцинироваться надо в 25 лет, в 35 лет и так далее», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам собеседника, дифтерия — это опасное заболевание, которое до разработки вакцин приводило к эпидемиям, унося огромное число жизней.
Подробнее в материале: «Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией