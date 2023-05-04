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Врач рассказал, кому в Ростове надо делать прививку от дифтерии

4 мая 2023, 05:40
Фото: David C.R.G./CC BY 2.0/flickr.com
Врач рассказал, кому в Ростове надо делать прививку от дифтерии
От дифтерии прививают в детстве. Но, начиная с 25-летнего возраста, каждые десять лет ростовчанам нужно делать прививку, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам врачей, педиатры строго следят за вакцинацией от дифтерии. Три прививки делают детям в первые шесть месяцев жизни. Затем проводится три ревакцинации — в полтора года, в шесть-семь и в 14 лет. Защиты иммунитета от дифтерии хватает на 10 лет.

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«Но, начиная с 25 лет, каждые 10 лет человек должен обязательно прививаться от дифтерии. То есть вакцинироваться надо в 25 лет, в 35 лет и так далее», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам собеседника, дифтерия — это опасное заболевание, которое до разработки вакцин приводило к эпидемиям, унося огромное число жизней.

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