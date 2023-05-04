Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В ночь на 4 мая беспилотник атаковал строящиеся конструкции межцеховой эстакады нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске. БПЛА врезался в конструкции здания, после чего взорвался, спровоцировав пожар. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.
В пресс-службе губернатора Ростовской области уточнили, что работа завода из-за атаки беспилотника не приостановлена и проходит в обычном режиме.
«Завод работает штатно после инцидента», — написала пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.
Ранее ростовчане потребовали ответа за атаку БПЛА на завод в Новошахтинске.