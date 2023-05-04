rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Изображение материала

Завод нефтепродуктов в Новошахтинске работает в штатном режиме после атаки БПЛА

4 мая 2023, 06:08
Фото: donland.ru
Завод нефтепродуктов в Новошахтинске работает в штатном режиме после атаки беспилотника
После ночной атаки беспилотника завод нефтепродуктов в Новошахтинске работает в обычном режиме, заверила глава пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова.

В ночь на 4 мая беспилотник атаковал строящиеся конструкции межцеховой эстакады нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске. БПЛА врезался в конструкции здания, после чего взорвался, спровоцировав пожар. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

В пресс-службе губернатора Ростовской области уточнили, что работа завода из-за атаки беспилотника не приостановлена и проходит в обычном режиме.

Вассерман разъяснил, как противостоять беспилотникам в Ростовской области
Узнать подробнее

«Завод работает штатно после инцидента», — написала пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

Ранее ростовчане потребовали ответа за атаку БПЛА на завод в Новошахтинске.

Читайте также:
«Когда же их приструнят?»: ростовчане шокированы атакой БПЛА на завод в НовошахтинскеСтали известны подробности атаки беспилотника на завод в Новошахтинске ночью 4 маяВассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
#Пожар в Ростовской области#Атаки БПЛА в Ростовской области#Атака БПЛА на НПЗ в Новошахтинске#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Атака беспилотника на завод в Новошахтинске 4 мая#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Голубев Василий Юрьевич#Голубев
Подпишитесь
Стали известны подробности атаки беспилотника на завод в Новошахтинске ночью 4 мая
Сегодня, 05:21
«Когда же их приструнят?»: ростовчане шокированы атакой БПЛА на завод в Новошахтинске
Сегодня, 05:01
Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав крупный пожар
Сегодня, 04:28
Глава Минтранса уверен, что больше 70% жителей Ростовской области довольны дорогами
Вчера, 17:12
На застройщика в Ростове возбудили уголовное дело после жалоб дольщиков
Вчера, 16:56
Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО
Вчера, 12:37