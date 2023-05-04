В ночь на 4 мая беспилотник атаковал строящиеся конструкции межцеховой эстакады нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске. БПЛА врезался в конструкции здания, после чего взорвался, спровоцировав пожар. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.