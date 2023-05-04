Он добавил, что геомагнитные бури не редкость и могут появляться до пятидесяти раз в год в зависимости от цикла солнечной активности. Поскольку солнце в настоящее время находится на пике активности, штормы могут быть более частыми и сильными. Однако ожидается, что предстоящий в мае шторм будет слабым (класс G1) и может вызвать лишь незначительные колебания в электросети и оказать небольшое влияние на людей с хроническими заболеваниями, чувствительных к изменениям погоды. Врачи рекомендуют избегать физического перенапряжения, стрессов и сократить потребление кофеиносодержащих напитков во время магнитных бурь.