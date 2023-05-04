Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как передает портал donnews со ссылкой на данные ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 20 и 21 мая в регионе ожидается пик магнитной бури. По словам магистранта кафедры космоса физического факультета ЮФУ Егора Казакова, бурю могла спровоцировать мощная вспышка на Солнце 21 апреля, поскольку потоку частиц требуется несколько дней, чтобы достичь Земли.
Он добавил, что геомагнитные бури не редкость и могут появляться до пятидесяти раз в год в зависимости от цикла солнечной активности. Поскольку солнце в настоящее время находится на пике активности, штормы могут быть более частыми и сильными. Однако ожидается, что предстоящий в мае шторм будет слабым (класс G1) и может вызвать лишь незначительные колебания в электросети и оказать небольшое влияние на людей с хроническими заболеваниями, чувствительных к изменениям погоды. Врачи рекомендуют избегать физического перенапряжения, стрессов и сократить потребление кофеиносодержащих напитков во время магнитных бурь.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях до 13 мая.