Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По словам ботаника, деревья принято белить два раза в год: весной и осенью. Побелка якобы уберегает деревья от паразитов, нарастания мха и лишайников, солнечных ожогов.
«Деревья сейчас белят просто по привычке. Скажу больше, я однажды наблюдал, как деревья красят белой краской. Между тем, не то что краска, даже побелка вредна. Потому что это гашеная известь, то есть щелочь. А щелочи разрушают кору деревьев», - объясняет эксперт.
Ботаник добавляет, что большинство насекомых побелки не боятся и вредительствуют выше по стволу.
«Плюсом к этому – после пару дождей побелка смоется и испортит почву у корней дерева. А со стволов старых деревьев она отлетает из-за естественных трещин в коре. И снова нужно все белить. А побелка вредна и для человека – надышавшись щелочью можно и отравиться», - предостерег эксперт.
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