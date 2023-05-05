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Ботаник Фофилов запретил белить деревья в Ростове

5 мая 2023, 13:37
Фото: rostov-gorod.ru
Ботаник запретил белить деревья в Ростове
Побелка деревьев – пережиток советского прошлого, она вредна для коры деревьев, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский ботаник Сергей Фофилов

По словам ботаника, деревья принято белить два раза в год: весной и осенью. Побелка якобы уберегает деревья от паразитов, нарастания мха и лишайников, солнечных ожогов.

«Деревья сейчас белят просто по привычке. Скажу больше, я однажды наблюдал, как деревья красят белой краской. Между тем, не то что краска, даже побелка вредна. Потому что это гашеная известь, то есть щелочь. А щелочи разрушают кору деревьев», - объясняет эксперт.

Ботаник добавляет, что большинство насекомых побелки не боятся и  вредительствуют выше по стволу.

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«Плюсом к этому – после пару дождей побелка смоется и испортит почву у корней дерева. А со стволов старых деревьев она отлетает из-за естественных трещин в коре. И снова нужно все белить. А побелка вредна и для человека – надышавшись щелочью можно и отравиться», - предостерег эксперт.

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#Анна Ивченко#Экология#Деревья#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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