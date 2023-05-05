«Деревья сейчас белят просто по привычке. Скажу больше, я однажды наблюдал, как деревья красят белой краской. Между тем, не то что краска, даже побелка вредна. Потому что это гашеная известь, то есть щелочь. А щелочи разрушают кору деревьев», - объясняет эксперт.