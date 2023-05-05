rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Изображение материала

Чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове

5 мая 2023, 15:21
Фото: 1MI
Власти начали проверки работы кондиционеров в автобусах Ростова
Власти начали проверки работы кондиционеров в автобусах Ростова, сообщила пресс-служба городской администрации.

Департамент транспорта Ростова начал проверять общественный транспорт города на наличие и исправность кондиционеров. В этот раз инспекция коснулась автобусов №94 и №96 на Западном. Чиновники выявили, что в трех транспортных средствах кондиционеры вообще отсутствуют, хотя по условиям контракта перевозчик обязывался их установить.

У ростовских АТП решили забрать маршруты из-за неработающих кондиционеров
Узнать подробнее

Власти заверили, что примут санкции в отношении перевозчика и продолжат рейды в городе.

Напомним, ранее чиновники и депутаты пообещали, что кондиционеры заработают во всех автобусах Ростова с 1 июня этого года.

Читайте также:
Кондиционеры заработают в автобусах Ростова уже 1 июняМинтранс объяснил неработающие кондиционеры в подорожавших автобусах Ростов — БатайскЗамглавы Минтранса раскрыл тайну выключенных кондиционеров в автобусах Ростова
#Виктория Прутковская#Кондиционеры в автобусах Ростова#Транспорт#Общественный транспорт в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области отменяют парад Победы и находят вражеские дроны
Сегодня, 15:43
Ростовское объединение отправит в зону СВО FPV-дроны «Владлен Татарский»
Сегодня, 15:52
Перед 9 Мая полиция начала тотальную проверку зданий у Театральной площади в Ростове
Сегодня, 15:50
«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак
Сегодня, 14:50
«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове
Сегодня, 13:03