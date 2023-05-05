Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Департамент транспорта Ростова начал проверять общественный транспорт города на наличие и исправность кондиционеров. В этот раз инспекция коснулась автобусов №94 и №96 на Западном. Чиновники выявили, что в трех транспортных средствах кондиционеры вообще отсутствуют, хотя по условиям контракта перевозчик обязывался их установить.
Власти заверили, что примут санкции в отношении перевозчика и продолжат рейды в городе.
Напомним, ранее чиновники и депутаты пообещали, что кондиционеры заработают во всех автобусах Ростова с 1 июня этого года.