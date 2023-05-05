Департамент транспорта Ростова начал проверять общественный транспорт города на наличие и исправность кондиционеров. В этот раз инспекция коснулась автобусов №94 и №96 на Западном. Чиновники выявили, что в трех транспортных средствах кондиционеры вообще отсутствуют, хотя по условиям контракта перевозчик обязывался их установить.