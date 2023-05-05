Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Апелляционная инстанция утвердила приговор директору Сальского филиала ГБУ «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» Ивану Житнику. Его признали виновным в получении взятки от сотрудников. Житников обещал подопечным за деньги покровительствовать «по службе».
Как пишет «Блокнот», общая сумма взяток, полученных директором филиала, превысила миллион рублей.
Приговор Житнику был вынесен еще в феврале. Его приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения и штрафу. Адвокатам приговор показался суровым, а прокурору — мягким. Они оба подали апелляцию. Однако Ростовский облсуд оставил решение без изменений.
Ранее замглавврача областного онкодиспансера осудили в Ростове за поборы с пациентов.