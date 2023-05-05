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Директор ветслужбы в Ростовской области осужден за вымогательства у подчиненных

5 мая 2023, 18:10
Фото: 1MI
Директор ветслужбы в Ростовской области отправится в тюрьму за вымогательство денег у подчиненных
Директор ветслужбы в Ростовской области отправится в тюрьму за вымогательство денег у подчиненных, пишут в СМИ.

Апелляционная инстанция утвердила приговор директору Сальского филиала ГБУ «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных» Ивану Житнику. Его признали виновным в получении взятки от сотрудников. Житников обещал подопечным за деньги покровительствовать «по службе».

Как пишет «Блокнот», общая сумма взяток, полученных директором филиала, превысила миллион рублей.

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Приговор Житнику был вынесен еще в феврале. Его приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения и штрафу. Адвокатам приговор показался суровым, а прокурору — мягким. Они оба подали апелляцию. Однако Ростовский облсуд оставил решение без изменений.

Ранее замглавврача областного онкодиспансера осудили в Ростове за поборы с пациентов.

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