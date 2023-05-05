Приговор Житнику был вынесен еще в феврале. Его приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения и штрафу. Адвокатам приговор показался суровым, а прокурору — мягким. Они оба подали апелляцию. Однако Ростовский облсуд оставил решение без изменений.