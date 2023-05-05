Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Ленинский районный суд Ростова до 6 июня продлил срок содержания в СИЗО Павлу Николину — бойцу ЧВК «Вагнер». В начале декабря прошлого года он напал на полицейских в Новошахтинске, одного из которых ранил.
Правоохранитель смог выжить, а в отношении Николина возбудили уголовное дело. В СИЗО он находится уже несколько месяцев.
Нападения бойца на правоохранителей вызвало большой общественный резонанс. В день инцидента жителям Новошахтинска рекомендовали не выходить из дома из-за поиска в городе вооруженного мужчины. Позже выяснилось, что Николин дезертировал и бежал из зоны СВО. Сам он утверждает, что был контужен и принял правоохранителей за врагов.