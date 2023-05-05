Нападения бойца на правоохранителей вызвало большой общественный резонанс. В день инцидента жителям Новошахтинска рекомендовали не выходить из дома из-за поиска в городе вооруженного мужчины. Позже выяснилось, что Николин дезертировал и бежал из зоны СВО. Сам он утверждает, что был контужен и принял правоохранителей за врагов.