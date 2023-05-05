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До июня пробудет в СИЗО вагнеровец, ранивший полицейского в Новошахтинске

5 мая 2023, 16:26
Фото: 1MI
До июня продлен срок ареста бойца ЧВК "Вагнер" Павла Николина, устроившего стрельбу в Новошахтинске
До июня продлен срок ареста бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, устроившего стрельбу в Новошахтинске, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ленинский районный суд Ростова до 6 июня продлил срок содержания в СИЗО Павлу Николину — бойцу ЧВК «Вагнер». В начале декабря прошлого года он напал на полицейских в Новошахтинске, одного из которых ранил.

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Правоохранитель смог выжить, а в отношении Николина возбудили уголовное дело. В СИЗО он находится уже несколько месяцев.

Нападения бойца на правоохранителей вызвало большой общественный резонанс. В день инцидента жителям Новошахтинска рекомендовали не выходить из дома из-за поиска в городе вооруженного мужчины. Позже выяснилось, что Николин дезертировал и бежал из зоны СВО. Сам он утверждает, что был контужен и принял правоохранителей за врагов.

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