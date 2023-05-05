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Движение парализовано на границе Ростовской области и ДНР из-за объявления эвакуации

5 мая 2023, 20:53
Фото: Яндекс. Карты
Движение парализовано на границе Ростовской области и ДНР из-за объявления эвакуации
На погранпереходе Успенка скопилось со стороны ДНР скопилось большое количество автомобилей, которые устремились в Ростовскую область после объявления об эвакуации мирного населения в Запорожской области, сообщили очевидцы в паблике «Ростов главный».

По словам автора сообщения пробка на подъезде к КПП в Успенке растянулась на 5 километров. Однако, по данным сайте «КППшка», где водители оставляют информацию о загруженности погранперехода, наибольшее число автомобилей было зафиксировано в 18.49 — 246 единиц. К 20.22 мск машин стало не больше 200.

Очевидец сообщил, что автомобили стоят в два ряда, поскольку люди уезжают в безопасные места в ожидании крупного контранступления ВСУ.

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Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о временном перемещение жителей прифронтовых территорий в безопасные регионы. Он добавил, что власти Ростовской области выразили готовность разместить часть беженцев у себя. Всего ожидается, что свои дома покинут порядка 70 тысяч человек из 18 населенных пунктов Запорожья.

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