По словам автора сообщения пробка на подъезде к КПП в Успенке растянулась на 5 километров. Однако, по данным сайте «КППшка», где водители оставляют информацию о загруженности погранперехода, наибольшее число автомобилей было зафиксировано в 18.49 — 246 единиц. К 20.22 мск машин стало не больше 200.