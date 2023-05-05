rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Изображение материала

Где лучше всего собирать грибы в Ростовской области и какие можно найти

5 мая 2023, 17:19
Фото: Therewillbesixmushrooms/cc by sa/wikimedia.org
Где лучше всего собирать грибы в Ростовской области и какие можно найти
В Ростовской области уже начался сезон грибов, поэтому любители тихой охоты выходят в леса с пустыми корзинами. Какие грибы можно найти в регионе, в материале RostovGazeta.

Где искать грибы в Ростовской области

В Ростовской области грибной сезон 2023 года начался в апреле и продолжится до конца ноября, что дает возможность заниматься тихой охотой на протяжении полугода. Однако, в каждый месяц есть свои особенности, которые необходимо учитывать.

Особенно богаты грибами северная и северо-восточная части донского региона. Здесь можно найти маслята, рыжики и белые грибы.

Грибными местами также считаются:

  1. Леса Тарасовского района;
  2. Фауна Щепкинского леса;
  3. Миллеровский район и его близлежащие территории;
  4. Семикаракорский район;
  5. Леса в Чертковском районе.

Какие грибы растут в Ростовской области

С наступлением лета начинается более активный и легкий поиск грибов. В это время можно найти сыроежки и маслята не только под деревьями, но и на открытых местах, таких как опушки, просеки и лесные дорожки.

Эколог пояснил, за сбор каких растений и грибов на Дону можно попасть в тюрьму
Узнать подробнее

Однако осень — это наиболее любимый сезон для грибников. С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные «трофеи» — грузди, рыжики и белые грибы.

Когда завершается грибной сезон в Ростовской области

Грибной сезон заканчивается в конце ноября, но точная дата зависит от погодных условий. С похолоданием, лесные поляны опустошаются. Однако, даже в конце ноября, после наступления заморозков, можно найти выжившие грибы, такие как вешенки и поздние опята.

Какие грибы съедобные в Ростовской областиКакие грибы съедобные в Ростовской области
Какие грибы съедобные в Ростовской области
Фото: AMartiniouk/cc by sa/wikimedia.org

Какие грибы съедобные в Ростовской области

В Ростовской области можно найти более 100 видов грибов, однако многие из них ядовитые. Безопасно собирать в регионе:

  1. Вешенка — съедобный гриб с мясистой белой шляпкой и короткой ножкой. Растет на деревьях и пнях.
  2. Сморчки — это грибы с широкой шляпкой и толстой трубчатой поверхностью. Они часто растут в смешанных и хвойных лесах. Цвет шляпки может быть желтовато-коричневым или красновато-коричневым.
  3. Белый гриб — крупный гриб с выпуклой шляпкой, которая может достигать диаметра в 30 сантиметров. Цвет шляпки может быть от бледно-желтого до коричневого с белыми пятнами. Белые грибы растут в лиственных и смешанных лесах.
  4. Опята — у этого гриба шляпки могут быть светло-бурыми или темно-коричневыми, ножки же обычно имеют белый цвет. Они растут в лесу, на опушках, полянах, под зарослями кустарников и вдоль лесных дорожек.
  5. Грузди - это съедобные грибы крупного размера с широким капюшоном и белой мякотью. Их шляпка может быть желтой, коричневой или зеленоватой, а ножка - белой или желтой. Грузди растут в лесах на песчаных почвах или на опушках, обычно с июля по сентябрь. Они вкусны и питательны, поэтому являются популярными среди грибников и шеф-поваров.

Как правильно собирать грибы

Необходимо иметь при себе нож, чтобы аккуратно срезать их. Использование детских граблей для поиска грибов не допустимо, так как это разрушает грибницу, из-за чего они не растут на следующий год. Не стоит выкручивать грибы, если нет ножа. 

Какие грибы нельзя собирать

Согласно данным Роспотребнадзора, каждый год около 4% отравлений в России приходятся на употребление грибов, что составляет около 1000 случаев, из которых 30 заканчиваются смертельным исходом.

Грибы являются отличными поглотителями вредных веществ, поэтому их не следует собирать в городских районах, вблизи автомобильных трасс и производств. Сбор грибов следует проводить в лесах, причем необходимо помнить, что гриб должен быть молодым.

Также существует опасность отравления ложными грибами, которые могут замаскироваться под съедобные. Бледная поганка и галерина окаймленная, по словам микологов, являются самыми опасными и распространенными ядовитыми грибами в России. Отравление бледной поганкой средней тяжести может произойти даже от нескольких ее спор.

Какие грибы нельзя собиратьКакие грибы нельзя собирать
Какие грибы нельзя собирать
Фото: 1MI
Число отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за год
Узнать подробнее

Бледную поганку часто путают с сыроежкой зеленой, рядовками или шампиньонами, которые имеют зеленоватую окраску шляпки. Однако главное отличие заключается в том, что у бледной поганки всегда утолщенная нижняя часть ножки, в то время как у сыроежки она имеет конусообразную форму.

Признаки отравления грибами

Симптомы отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Они включают в себя:

  1. Тошноту;
  2. Рвоту;
  3. Сильные боли в животе;
  4. Диарею до 10-15 раз в сутки;
  5. Повышенную температуру тела;
  6. Слабый пульс;
  7. Холодные конечности;
  8. Воспаление желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит).

Что делать при отравлении грибами

Если возникли признаки отравления грибами после их употребления в пищу, следует немедленно вызвать врача. До его прибытия рекомендуется соблюдать постельный режим и употреблять большое количество жидкости, такой как холодная вода или крепкий холодный чай. Также можно использовать активированный уголь.

При правильном лечении и своевременном обращении к врачу выздоровление обычно наступает через сутки.

Что делать при отравлении грибамиЧто делать при отравлении грибами
Что делать при отравлении грибами
Фото: BarbariSka88/cc0/wikimedia.org
Читайте также:
Эколог пояснил, за сбор каких растений и грибов на Дону можно попасть в тюрьмуЧисло отравившихся грибами в Ростовской области выросло в три раза за годРоспотребнадзор обеспокоен участившимися отравлениями грибами в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Где собирать грибы в Ростовской области#Какие растут грибы в Ростовской области#Где найти грибы#Сезон грибов#Грибной сезон
Подпишитесь
В Ростовской области отменяют парад Победы и находят вражеские дроны
Сегодня, 15:43
Ростовское объединение отправит в зону СВО FPV-дроны «Владлен Татарский»
Сегодня, 15:52
Перед 9 Мая полиция начала тотальную проверку зданий у Театральной площади в Ростове
Сегодня, 15:50
Чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове
Сегодня, 15:21
«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак
Сегодня, 14:50
«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове
Сегодня, 13:03