Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Ростовской области грибной сезон 2023 года начался в апреле и продолжится до конца ноября, что дает возможность заниматься тихой охотой на протяжении полугода. Однако, в каждый месяц есть свои особенности, которые необходимо учитывать.
Особенно богаты грибами северная и северо-восточная части донского региона. Здесь можно найти маслята, рыжики и белые грибы.
Грибными местами также считаются:
С наступлением лета начинается более активный и легкий поиск грибов. В это время можно найти сыроежки и маслята не только под деревьями, но и на открытых местах, таких как опушки, просеки и лесные дорожки.
Однако осень — это наиболее любимый сезон для грибников. С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные «трофеи» — грузди, рыжики и белые грибы.
Грибной сезон заканчивается в конце ноября, но точная дата зависит от погодных условий. С похолоданием, лесные поляны опустошаются. Однако, даже в конце ноября, после наступления заморозков, можно найти выжившие грибы, такие как вешенки и поздние опята.
В Ростовской области можно найти более 100 видов грибов, однако многие из них ядовитые. Безопасно собирать в регионе:
Необходимо иметь при себе нож, чтобы аккуратно срезать их. Использование детских граблей для поиска грибов не допустимо, так как это разрушает грибницу, из-за чего они не растут на следующий год. Не стоит выкручивать грибы, если нет ножа.
Согласно данным Роспотребнадзора, каждый год около 4% отравлений в России приходятся на употребление грибов, что составляет около 1000 случаев, из которых 30 заканчиваются смертельным исходом.
Грибы являются отличными поглотителями вредных веществ, поэтому их не следует собирать в городских районах, вблизи автомобильных трасс и производств. Сбор грибов следует проводить в лесах, причем необходимо помнить, что гриб должен быть молодым.
Также существует опасность отравления ложными грибами, которые могут замаскироваться под съедобные. Бледная поганка и галерина окаймленная, по словам микологов, являются самыми опасными и распространенными ядовитыми грибами в России. Отравление бледной поганкой средней тяжести может произойти даже от нескольких ее спор.
Бледную поганку часто путают с сыроежкой зеленой, рядовками или шампиньонами, которые имеют зеленоватую окраску шляпки. Однако главное отличие заключается в том, что у бледной поганки всегда утолщенная нижняя часть ножки, в то время как у сыроежки она имеет конусообразную форму.
Симптомы отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Они включают в себя:
Если возникли признаки отравления грибами после их употребления в пищу, следует немедленно вызвать врача. До его прибытия рекомендуется соблюдать постельный режим и употреблять большое количество жидкости, такой как холодная вода или крепкий холодный чай. Также можно использовать активированный уголь.
При правильном лечении и своевременном обращении к врачу выздоровление обычно наступает через сутки.