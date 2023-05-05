Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Многокилометровая пробка образовалась на улице Малиновского на пересечении с 1-м Машиностроительным переулком. Там перевернулся КамАЗ с грунтом. На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Затор уже успел распространиться и на Таганрогскую улицу.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и быть предельно внимательными за рулем.
О состоянии водителя КамАЗ в ГИБДД пока не сообщили. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.