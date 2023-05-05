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КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку

5 мая 2023, 13:01
Фото: 1MI
КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку
Многокилометровый затор образовался на Малиновского в Ростове в результате ДТП, сообщают сервис «Яндекс. Карты» и очевидцы.

Многокилометровая пробка образовалась на улице Малиновского на пересечении с 1-м Машиностроительным переулком. Там перевернулся КамАЗ с грунтом. На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Затор уже успел распространиться и на Таганрогскую улицу. 

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут и быть предельно внимательными за рулем. 

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О состоянии водителя КамАЗ в ГИБДД пока не сообщили. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.

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