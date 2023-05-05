Многокилометровая пробка образовалась на улице Малиновского на пересечении с 1-м Машиностроительным переулком. Там перевернулся КамАЗ с грунтом. На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Затор уже успел распространиться и на Таганрогскую улицу.