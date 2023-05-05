Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Госжилинспекция Ростовской области продлила лицензии управляющим компаниям в регионе. Всего в ведомство обратилось 245 предпринимателей, пожелавших продлить лицензию. 30 из них в этом было отказано из-за грубых нарушений, например, наличия задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.
Теперь сведения о получивших лицензию УК направили муниципальным властям. Сначала они уведомят жильцов о возможности выбора способа управления их домом. Если собственники не придут ни к какому решению, то власти сами проведут конкурс среди управляющих компаний.
Срок действия лицензии для УК составляет пять лет.
Ранее антирейтинг управляющих компаний был опубликован в Ростовской области.