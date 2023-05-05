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Лицензию не смогли продлить 30 управляющих компаний в Ростовской области

5 мая 2023, 17:07
Фото: Правительство Ростовской области
Срок действия лицензии смогли продлить почти 250 управляющих компаний в Ростовской области
Срок действия лицензии смогли продлить почти 250 управляющих компаний, сообщили в правительстве Ростовской области.

Госжилинспекция Ростовской области продлила лицензии управляющим компаниям в регионе. Всего в ведомство обратилось 245 предпринимателей, пожелавших продлить лицензию. 30 из них в этом было отказано из-за грубых нарушений, например, наличия задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.

Теперь сведения о получивших лицензию УК направили муниципальным властям. Сначала они уведомят жильцов о возможности выбора способа управления их домом. Если собственники не придут ни к какому решению, то власти сами проведут конкурс среди управляющих компаний.

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Срок действия лицензии для УК составляет пять лет.

Ранее антирейтинг управляющих компаний был опубликован в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Управляющие компании в Ростовской области#Правительство Ростовской области#Новости#Ростовская область
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