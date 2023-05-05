Минздрав назвал зарплаты самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону в 2022 году

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Напомним, накануне стало известно, кто среди донских главврачей стал лидерами по показателям среднемесячной зарплаты.
Кроме того, вскрылись данные о зарплатах главврачей медицинских организаций Ростова-на-Дону.
Первое место по заработкам среди городских главврачей занял руководитель КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян, который ежемесячно получал более 193,5 тысячи рублей. За ним в рейтинг следует Николай Кочубейник, занимающий пост главврача городской больницы №6, с заработком почти 185,2 тысячи рублей ежемесячно.
«Бронзу» рейтинга по уровню заработков в 2022 году завоевал «двадцатки» Ваган Саркисян со среднемесячной зарплатой в размере 162,6 тысячи рублей.
Пятерку лидеров замкнули главврачи горбольницы имени Семашко Дмитрий Сизякин и БСМП Александр Пономарев, разница в среднемесячных доходах которых составила всего 200 рублей. Оба руководителя получают более 156 тысяч рублей в месяц, руководя своими больницами.
Самые скромные доходы среди медиков ростовских больниц оказались у Сергея Бородулина из горбольницы №7 — он получал около 78 тысяч рублей ежемесячно.