Минздрав назвал зарплаты самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону в 2022 году

Пятерку лидеров замкнули главврачи горбольницы имени Семашко Дмитрий Сизякин и БСМП Александр Пономарев, разница в среднемесячных доходах которых составила всего 200 рублей. Оба руководителя получают более 156 тысяч рублей в месяц, руководя своими больницами.