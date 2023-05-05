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Минздрав назвал зарплаты самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону в 2022 году

5 мая 2023, 06:43
Фото: 1MI
Донской Минздрав назвал зарплаты самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону
Донской Минздрав представил общественности данные о зарплате самых состоятельных главврачей больниц и других медучреждений Ростова-на-Дону, данные появились на портале ведомства.

Напомним, накануне стало известно, кто среди донских главврачей стал лидерами по показателям среднемесячной зарплаты.

Кроме того, вскрылись данные о зарплатах главврачей медицинских организаций Ростова-на-Дону.

Первое место по заработкам среди городских главврачей занял руководитель КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян, который ежемесячно получал более 193,5 тысячи рублей. За ним в рейтинг следует Николай Кочубейник, занимающий пост главврача городской больницы №6, с заработком почти 185,2 тысячи рублей ежемесячно.

Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах донских главврачей
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«Бронзу» рейтинга по уровню заработков в 2022 году завоевал «двадцатки» Ваган Саркисян со среднемесячной зарплатой в размере 162,6 тысячи рублей.

Пятерку лидеров замкнули главврачи горбольницы имени Семашко Дмитрий Сизякин и БСМП Александр Пономарев, разница в среднемесячных доходах которых составила всего 200 рублей. Оба руководителя получают более 156 тысяч рублей в месяц, руководя своими больницами.

Самые скромные доходы среди медиков ростовских больниц оказались у Сергея Бородулина из горбольницы №7 — он получал около 78 тысяч рублей ежемесячно.

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