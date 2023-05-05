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Нового сити-менеджера выбрали в Шахтах 5 мая

5 мая 2023, 11:10
Фото: vk.com/shakhtygorod
Нового сити-менеджера выбрали в Шахтах 5 мая
В Шахтах Ростовской области депутаты городской думы выбрали нового сити-менеджера, им стал Андрей Горцевской говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на пост главы администрации претендовали три кандидата, но только Горцевской смог представить свои идеи по развитию города, что было одним из этапов конкурса на место сити-менеджера.

Согласно принятому решению городской Думы, новый глава администрации начнет свою работу 10 мая. При этом он досрочно сложит свои полномочия как председатель Гордумы и глава города Шахты.

Важно отметить, что это уже второе назначение сити-менеджера в Ростовской области за эту неделю, днем ранее, 4 мая глава донского Минобразования Андрей Фатеев был назначен на пост главы администрации Таганрога.

#Елена Янкевич
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