Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Сообщается, что на пост главы администрации претендовали три кандидата, но только Горцевской смог представить свои идеи по развитию города, что было одним из этапов конкурса на место сити-менеджера.
Согласно принятому решению городской Думы, новый глава администрации начнет свою работу 10 мая. При этом он досрочно сложит свои полномочия как председатель Гордумы и глава города Шахты.
Важно отметить, что это уже второе назначение сити-менеджера в Ростовской области за эту неделю, днем ранее, 4 мая глава донского Минобразования Андрей Фатеев был назначен на пост главы администрации Таганрога.