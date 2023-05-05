rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2023, 15:50

Published 5 мая 2023, 15:50

Modified 5 мая 2023, 15:52

Updated 5 мая 2023, 15:52

Силовики начали проверять дома, распложенные рядом с Театральной площадью в Ростове

Перед 9 Мая полиция начала тотальную проверку зданий у Театральной площади в Ростове

5 мая 2023, 15:50
Фото: 1MI
Силовики начали проверять дома, распложенные рядом с Театральной площадью в Ростове
Силовики начали проверять дома, распложенные рядом с Театральной площадью в Ростове, пишут СМИ.

В преддверии 9 Мая в Ростове полиция начала тотальную проверку зданий рядом с Театральной площадью. Силовики делают поквартирные обходы и проверяют жильцов. Как пишет 1рнд, в первую очередь, правоохранительные органы интересует наличие прописки и даже документы о собственности на квартиру.

Помимо жилых домов, полицейские нагрянули с рейдами в хостелы и гостиницы.

В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»
Узнать подробнее

Официально в ведомстве информацию о проверках не комментировали.

Напомним, 9 мая в Ростове запланировал парад Победы на Театральной площади. Вечером же с левого берега города запустят салюты. От проведения концерта власти все-таки решили отказаться.

Читайте также:
ЮВО отменил проведение парада Победы в Новочеркасске 9 маяВ Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 маяВ Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Полиция Ростова#Парад Победы в Ростове#9 Мая в Ростове#День Победы в Ростове
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика