rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Изображение материала

Перед 9 Мая полиция начала тотальную проверку зданий у Театральной площади в Ростове

5 мая 2023, 15:50
Фото: 1MI
Силовики начали проверять дома, распложенные рядом с Театральной площадью в Ростове
Силовики начали проверять дома, распложенные рядом с Театральной площадью в Ростове, пишут СМИ.

В преддверии 9 Мая в Ростове полиция начала тотальную проверку зданий рядом с Театральной площадью. Силовики делают поквартирные обходы и проверяют жильцов. Как пишет 1рнд, в первую очередь, правоохранительные органы интересует наличие прописки и даже документы о собственности на квартиру.

Помимо жилых домов, полицейские нагрянули с рейдами в хостелы и гостиницы.

В Ростове 9 мая по улицам города запустят трамваи «Великий путь Победы»
Узнать подробнее

Официально в ведомстве информацию о проверках не комментировали.

Напомним, 9 мая в Ростове запланировал парад Победы на Театральной площади. Вечером же с левого берега города запустят салюты. От проведения концерта власти все-таки решили отказаться.

Читайте также:
ЮВО отменил проведение парада Победы в Новочеркасске 9 маяВ Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 маяВ Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#9 Мая в Ростове#Полиция Ростова#День Победы в Ростове#Парад Победы в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области отменяют парад Победы и находят вражеские дроны
Сегодня, 15:43
Ростовское объединение отправит в зону СВО FPV-дроны «Владлен Татарский»
Сегодня, 15:52
Чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове
Сегодня, 15:21
«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак
Сегодня, 14:50
«В честь 150-летия присоединения Армении»: с чего начинался парк «Дружба» в Ростове
Сегодня, 13:03