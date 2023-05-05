В преддверии 9 Мая в Ростове полиция начала тотальную проверку зданий рядом с Театральной площадью. Силовики делают поквартирные обходы и проверяют жильцов. Как пишет 1рнд, в первую очередь, правоохранительные органы интересует наличие прописки и даже документы о собственности на квартиру.