Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В преддверии 9 Мая в Ростове полиция начала тотальную проверку зданий рядом с Театральной площадью. Силовики делают поквартирные обходы и проверяют жильцов. Как пишет 1рнд, в первую очередь, правоохранительные органы интересует наличие прописки и даже документы о собственности на квартиру.
Помимо жилых домов, полицейские нагрянули с рейдами в хостелы и гостиницы.
Официально в ведомстве информацию о проверках не комментировали.
Напомним, 9 мая в Ростове запланировал парад Победы на Театральной площади. Вечером же с левого берега города запустят салюты. От проведения концерта власти все-таки решили отказаться.