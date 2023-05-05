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Работу троллейбусов в Ростове изменят из-за возложения гирлянды Славы 8 мая

5 мая 2023, 10:32
Фото: rostov-gorod.ru
Работу троллейбусов в Ростове изменят из-за возложения гирлянды Славы 8 мая
Маршруты троллейбусов в Ростове временно изменятся из-за проведения церемонии возложения гирлянды Славы у памятника-стелы «Воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков», сообщили в городской администрации.

В целях обеспечения безопасности с 7.00 мск до 12.00 мск 8 мая на площади Театральной будет отключена контактная сеть троллейбусов.

На время ограничений троллейбусы № 1 будут курсировать по измененной схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычному маршруту. А троллейбусы № 2 и 22 будут ходить по обычной схеме, но на линию выйдут транспортные средства с увеличенным автономным ходом.

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Местные власти просят жителей и гостей города учесть эти изменения при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось, что до 9 мая в Ростове из-за проведения репетиций и праздничных майских мероприятий собираются изменить схему движения около 20 городских маршрутов.

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