Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В целях обеспечения безопасности с 7.00 мск до 12.00 мск 8 мая на площади Театральной будет отключена контактная сеть троллейбусов.
На время ограничений троллейбусы № 1 будут курсировать по измененной схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычному маршруту. А троллейбусы № 2 и 22 будут ходить по обычной схеме, но на линию выйдут транспортные средства с увеличенным автономным ходом.
Местные власти просят жителей и гостей города учесть эти изменения при планировании своих поездок.
Ранее сообщалось, что до 9 мая в Ростове из-за проведения репетиций и праздничных майских мероприятий собираются изменить схему движения около 20 городских маршрутов.