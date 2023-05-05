На время ограничений троллейбусы № 1 будут курсировать по измененной схеме: ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по обычному маршруту. А троллейбусы № 2 и 22 будут ходить по обычной схеме, но на линию выйдут транспортные средства с увеличенным автономным ходом.