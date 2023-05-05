РЭО вложит более 2 млрд в строительство 5 сортировочных станций в Рязанской области

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что администрация региона подписала концессионное соглашение с инвестором, в соответствии с которым до конца следующего года в Рязанской области построят девять объектов по обращению с ТКО. Пять из них — это мусоросортировочные станции, совокупная мощность которых составляет 160 000 тонн в год. Предполагаемая стоимость — 2,4 млрд рублей (без НДС). Российский экологический оператор готов компенсировать до 95% от общего объёма инвестиций в виде льготного займа. Средства на него будут получены от размещения облигаций ППК «РЭО», пишет gorod55.ru.