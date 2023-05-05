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РЭО вложит более 2 млрд в строительство 5 сортировочных станций в Рязанской области

5 мая 2023, 14:26
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор намерен инвестировать 2,2 млрд рублей в возведение пяти мусоросортировочных объектов в Рязанской области. Данный проект реализуется по концессионному соглашению.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что администрация региона подписала концессионное соглашение с инвестором, в соответствии с которым до конца следующего года в Рязанской области построят девять объектов по обращению с ТКО. Пять из них — это мусоросортировочные станции, совокупная мощность которых составляет 160 000 тонн в год. Предполагаемая стоимость — 2,4 млрд рублей (без НДС). Российский экологический оператор готов компенсировать до 95% от общего объёма инвестиций в виде льготного займа. Средства на него будут получены от размещения облигаций ППК «РЭО», пишет gorod55.ru.

Объекты будут построены в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах Рязанской области.

Помимо станций будет построено четыре современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.

Напомним, РЭО был создан в 2019 году по указу главы государства. Ключевой задачей оператора является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В целях нацпроекта «Экология» обозначено, что уже к 2030 году Россия должна добиться сортировки 100% объема ТКО и на 50% снизить объёмы захоронений отходов на полигонах. Специалисты отмечают, что эти показатели реально достижимы при условии построения экономики замкнутого цикла.

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