РЭО вложит более 2 млрд в строительство 5 сортировочных станций в Рязанской области

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что администрация региона подписала концессионное соглашение с инвестором, в соответствии с которым до конца следующего года в Рязанской области построят девять объектов по обращению с ТКО. Пять из них — это мусоросортировочные станции, совокупная мощность которых составляет 160 000 тонн в год. Предполагаемая стоимость — 2,4 млрд рублей (без НДС). Российский экологический оператор готов компенсировать до 95% от общего объёма инвестиций в виде льготного займа. Средства на него будут получены от размещения облигаций ППК «РЭО», пишет gorod55.ru.
Объекты будут построены в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах Рязанской области.
Помимо станций будет построено четыре современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.
Напомним, РЭО был создан в 2019 году по указу главы государства. Ключевой задачей оператора является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В целях нацпроекта «Экология» обозначено, что уже к 2030 году Россия должна добиться сортировки 100% объема ТКО и на 50% снизить объёмы захоронений отходов на полигонах. Специалисты отмечают, что эти показатели реально достижимы при условии построения экономики замкнутого цикла.