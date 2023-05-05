Выяснилось, что в 2013 году «Россельхозбанк» выдал кредит некой ростовской коммерческой компании. Вернуть его она не смогла. Банк попытался получить компенсацию за счет продажи принадлежавшей должнику земли. Однако сделать этого кредитной организации не удалось. Участок оказался обременен наличием археологического наследия, а потому продать его оказалось практически невозможным.