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«Россельхозбанк» хочет отсудить у Минфина Ростовской области 41 миллион рублей

5 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI
«Россельхозбанк» хочет отсудить у Минфина Ростовской области 41 миллион рублей
«Россельхозбанк» подал иск в суд на властей Ростовской области 41,5 миллиона рублей, сообщили в Арбитражном суде региона.

«Россельхозбанк» подал в Арбитражный суд иск к министерству финансов и правительству Ростовской области. Банк хочет взыскать с властей региона 41,5 миллиона рублей. Иск подан из-за «археологических проблем с землей должника».

Выяснилось, что в 2013 году «Россельхозбанк» выдал кредит некой ростовской коммерческой компании. Вернуть его она не смогла. Банк попытался получить компенсацию за счет продажи принадлежавшей должнику земли. Однако сделать этого кредитной организации не удалось. Участок оказался обременен наличием археологического наследия, а потому продать его оказалось практически невозможным.

Теперь банк рассчитывает, что возмещение убытков возьмут на себя власти Ростовской области.

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Среди ответчиков по делу указаны также Минфин и Минкульт России, а в качестве третьего лица — комитет по охране ОКН в Ростовской области.

Предварительное слушание по делу назначено на 6 июня.

Ранее суд подтвердил нарушения в закупках Минтранса Ростовской области на 3,5 миллиарда рублей.

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