Родник Мец-Чорвах жители Чалтыря считают уникальным и историческим местом, разъясняя, что именно с него в 1779 году началась застройка села. В старые времена этот родник был источником воды для всех местных жителей. Однако сегодня пить из него воду многие опасаются.