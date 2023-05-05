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Ростовчане пожаловались на погрязший в грязи и мусоре родник Мец-Чорвах в Чалтыре

5 мая 2023, 08:07
Фото: Яндекс.Карты / Роберт
Ростовчане пожаловались на погрязший в грязи и мусоре родник Мец-Чорвах в Чалтыре
Родник Мец-Чорвах — историческое место Чалтыря Ростовской области, пребывает в плачевном состоянии. Он весь облезлый и грязный, сообщили RostovGazeta активисты Ростова.

Родник Мец-Чорвах жители Чалтыря считают уникальным и историческим местом, разъясняя, что именно с него в 1779 году началась застройка села. В старые времена этот родник был источником воды для всех местных жителей. Однако сегодня пить из него воду многие опасаются. 

В апреле ростовские активисты собрались приехать в Чалтырь, чтобы отснять позитивное видео об этом уникальном историческом месте. Но их негласно попросили этого не делать, намекнув, что сперва родник надо отремонтировать. Ремонтные работы якобы были запланированы на май.

«Родник сегодня сильно изменился. Он выглядит заброшенным — облезлым и грязным», — отмечает ростовская активистка Ирина Караева [имя изменено по ее просьбе].

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Наступил май. Никакой подготовки к ремонтным работам местные жители не наблюдают.Наступил май. Никакой подготовки к ремонтным работам местные жители не наблюдают.
Наступил май. Никакой подготовки к ремонтным работам местные жители не наблюдают.
Фото: Яндекс.Карты / Роберт

Наступил май. Никакой подготовки к ремонтным работам местные жители не наблюдают.

«А на вопрос, когда же начнется расчистка родника, людям туманно объяснили, что пока это только проект», — делится информацией Караева.

Выяснить на момент публикации материала, когда же планируется проводить работы по расчистке и благоустройству родника Мец-Чорвах в Чалтыре, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Ни на одном из указанных телефонов администрации Чалтыря в рабочие часы никто не снял трубку. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в родниках Ростова нашли опасные микробы.

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