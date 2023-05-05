Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Ростовское объединение «Русский беспилотник» доставит 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский» в зону СВО. Ранее дрон был известен как ПВХ-1. Однако после смерти военкора Татарского его решили переименовать.
В «Русском беспилотнике» рассказали ТАСС, что регулярно отправляют дроны в зону СВО. Беспилотники используются артиллерийскими подразделениями, инженерными, воздушно-десантными войсками и морпехами.
Дрон «Владлен Татарский» способен переносить груз до трех килограммов и имеет дальность полета до восьми километров.
Напомним, военкор Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Жизнь журналиста унес взрыв в кафе, где проходила его патриотическая встреча. По информации правоохранительных органов, за терактом стоят спецслужбы Украины.