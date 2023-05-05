Напомним, военкор Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Жизнь журналиста унес взрыв в кафе, где проходила его патриотическая встреча. По информации правоохранительных органов, за терактом стоят спецслужбы Украины.