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Ростовское объединение отправит в зону СВО FPV-дроны «Владлен Татарский»

5 мая 2023, 15:52
Фото: 1MI
Ростовское объединение "Русский беспилотник" отправит в зону СВО 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский»
Ростовское объединение «Русский беспилотник» отправит в зону СВО 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский», пишут СМИ.

Ростовское объединение «Русский беспилотник» доставит 12 тысяч FPV-дронов «Владлен Татарский» в зону СВО. Ранее дрон был известен как ПВХ-1. Однако после смерти военкора Татарского его решили переименовать.

В «Русском беспилотнике» рассказали ТАСС, что регулярно отправляют дроны в зону СВО. Беспилотники используются артиллерийскими подразделениями, инженерными, воздушно-десантными войсками и морпехами.

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Дрон «Владлен Татарский» способен переносить груз до трех килограммов и имеет дальность полета до восьми километров.

Напомним, военкор Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Жизнь журналиста унес взрыв в кафе, где проходила его патриотическая встреча. По информации правоохранительных органов, за терактом стоят спецслужбы Украины.

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