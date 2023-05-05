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«Шок экосистемы»: донские зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак

5 мая 2023, 14:50
Фото: juantiagues/CC BY-SA 2.0/flickr.com
«Шок экосистемы»: зоозащитники Ростова обеспокоены запретом выпуска бездомных собак

Зоозащитники обеспокоены запретом выпуска бездомных собак в Ростовской области

Существуют научные работы, которые наглядно показывают, что будет с городом, если из него исчезнут кошки и собаки, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Напомним, что власти Таганрога утвердили 251 место, куда нельзя выпускать бездомных собак после отлова, стерилизации и вакцинации. Исходя из опубликованного документа, теперь безнадзорные животные могут обитать только в частном секторе и на заброшенных территориях. Такие меры разрабатываются не только в Таганроге.

«Я видела подобные списки и по другим городам. Под запрет выпуска попадают дворы жилых домов, прилегающие к магазинам территории — фактически весь город целиком», — отмечает Лариса Кандаурова.

В Таганроге определили больше 250 мест, куда нельзя выпускать бездомных животных
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Зоозащитники Ростовской области серьезно обеспокоены развитием ситуации по отношению к безнадзорным животным.

«Сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает признание гибридов волков — волкособов. Если закон примут, то напрашивается вывод, что собак начнут вывозить за город и расстреливать на законных основаниях. Это будет не просто разрешение, а плановая работа», — подозревает собеседница.

Эксперт добавляет, что много вопросов у зоозащитников вызывает и закон о разрешении стрельбы в первом километре.

Зоозащитники Ростовской области разъясняют, что свято место пусто не бывает. И если собак после отлова не возвращать на прежнее место, на него придут другие животные, более дикие.

« Обязательно будут крысы — пока их массовое нашествие сдерживают кошки и собаки», — резюмирует Лариса Кандаурова.« Обязательно будут крысы — пока их массовое нашествие сдерживают кошки и собаки», — резюмирует Лариса Кандаурова.
« Обязательно будут крысы — пока их массовое нашествие сдерживают кошки и собаки», — резюмирует Лариса Кандаурова.
Фото: Chris Barber/cc by/flickr.com

«Что греха таить, звери же тоже заходят к людям, когда им никто не препятствует. Обязательно будут крысы — пока их массовое нашествие сдерживают кошки и собаки. И даже не тем, что ловят их — крысы чувствуют видовую конкуренцию. А если избавиться от кошек и собак, мы получим реальную угрозу, которая, в том числе, станет настоящим шоком для экосистемы», — резюмирует Лариса Кандаурова.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему программа ОСВВ по обращению с безнадзорными животными не везде работает в Ростовской области. 

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