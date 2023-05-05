«Что греха таить, звери же тоже заходят к людям, когда им никто не препятствует. Обязательно будут крысы — пока их массовое нашествие сдерживают кошки и собаки. И даже не тем, что ловят их — крысы чувствуют видовую конкуренцию. А если избавиться от кошек и собак, мы получим реальную угрозу, которая, в том числе, станет настоящим шоком для экосистемы», — резюмирует Лариса Кандаурова.