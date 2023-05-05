Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Риэлтор подчеркивает, что к оживлению спроса на рынке недвижимости в Ростовской области привели несколько факторов. Появилось много желающих из сельских территорий, которые приобретают жилье в донской столице.
Много студентов, которые отучившись в Ростове, решили остаться здесь — тоже покупают квартиры. Да и реализация «херсонских сертификатов» привела к значительному повышению спроса на жилье.
«Жители Херсона сегодня очень активно приобретают недвижимость в Ростовской области», — отмечает Ксения Кичкина.
Собеседница делится мнением, что на фоне такого спроса, говорить о снижении цен на квартиры в Ростове вряд ли возможно.
«Цены на недвижимость в любом случае, хоть и медленно, но растут. Моменты простоя, безусловно, бывают. Но общая тенденция направлена на повышение стоимости жилья», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие квартиры-студии в Ростове — самые дорогие.