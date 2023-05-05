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«Спада не будет»: ростовский риэлтор прогнозирует рост цен на жилье

5 мая 2023, 20:42
Фото: rostov-gorod.ru
«Спада не будет»: ростовский риэлтор прогнозирует рост цен на жилье
Рынок недвижимости сегодня серьезно оживился — на жилье в донской столице ощутимо повысился спрос, сообщила RostovGazeta риэлтор Ксения Кичкина.

Риэлтор подчеркивает, что к оживлению спроса на рынке недвижимости в Ростовской области привели несколько факторов. Появилось много желающих из сельских территорий, которые приобретают жилье в донской столице.

Много студентов, которые отучившись в Ростове, решили остаться здесь — тоже покупают квартиры. Да и реализация «херсонских сертификатов» привела к значительному повышению спроса на жилье.

«Жители Херсона сегодня очень активно приобретают недвижимость в Ростовской области», — отмечает Ксения Кичкина.

Собеседница делится мнением, что на фоне такого спроса, говорить о снижении цен на квартиры в Ростове вряд ли возможно.

«Цены на недвижимость в любом случае, хоть и медленно, но растут. Моменты простоя, безусловно, бывают. Но общая тенденция направлена на повышение стоимости жилья», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие квартиры-студии в Ростове — самые дорогие.

Стали известны самые дорогие студии в Ростове-на-Дону
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