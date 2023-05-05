rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Стали известны подробности падения дрона-разведчика в поле Ростовской области 4 мая

5 мая 2023, 07:41
Фото: Sergeant Ross Tilly (RAF)/MOD/OGL v1.0/wiki
Стали известны подробности падения дрона в поле Ростовской области 4 мая
В Ростовской области раскрыли подробности крушения беспилотника в поле Октябрьского района региона, об этом сообщил популярный Telegram-канал.

Напомним, недавно стало известно, что в Ростовской области крушение потерпел еще один дрон, якобы прилетевший с территорий Украины.

Telegram-канал BAZA рассказал, что дрон длиной 330 и шириной 75 сантиметров нашел пожилой мужчина 60 лет, который находился в поле в двух километрах от Нижнедонского поселка в четверг, 4 мая.

Don_Mash сообщил, что БПЛА случайно заметили местные аграрии, когда опрыскивали растения, они сразу сообщили в полицию. На место тут же приехали спецслужбы и забрали беспилотник. Предварительно, аппарат использовался для наводки.

В Ростовской области в поле обнаружили трехметровый дрон-разведчик 5 мая
Узнать подробнее

По данным источника, пока неизвестно откуда в действительности прилетел неопознанный дрон. Теперь спецслужбам предстоит выяснить обстоятельства и причины крушения БПЛА.

Обращаем внимание, что журналисты уже запросили у донского правительства комментарий о дроне. Данные о произошедшем уточняются.

Читайте также:
В Ростовской области падают беспилотники и уходят из жизни ветераны ВОВСтали известны подробности атаки беспилотника на завод в Ростовской области 4 маяБеспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав крупный пожар
#Происшествие#Беспилотник#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Запрет полетов#Ростовская область#Октябрьский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция
Сегодня, 08:15
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34
Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Сегодня, 06:27
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
Сегодня, 06:16
Ростовчане пожаловались на погрязший в грязи и мусоре родник Мец-Чорвах в Чалтыре
Сегодня, 08:07
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34