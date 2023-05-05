Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Напомним, недавно стало известно, что в Ростовской области крушение потерпел еще один дрон, якобы прилетевший с территорий Украины.
Telegram-канал BAZA рассказал, что дрон длиной 330 и шириной 75 сантиметров нашел пожилой мужчина 60 лет, который находился в поле в двух километрах от Нижнедонского поселка в четверг, 4 мая.
Don_Mash сообщил, что БПЛА случайно заметили местные аграрии, когда опрыскивали растения, они сразу сообщили в полицию. На место тут же приехали спецслужбы и забрали беспилотник. Предварительно, аппарат использовался для наводки.
По данным источника, пока неизвестно откуда в действительности прилетел неопознанный дрон. Теперь спецслужбам предстоит выяснить обстоятельства и причины крушения БПЛА.
Обращаем внимание, что журналисты уже запросили у донского правительства комментарий о дроне. Данные о произошедшем уточняются.