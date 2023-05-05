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Стали известны самые дорогие студии в Ростове-на-Дону

5 мая 2023, 06:24
Фото: Dennis Jarvis/cc by sa/flickr.com
Стали известны самые дорогие студии в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в продаже есть более 3,8 тысячи студий, а самая дорогая обойдется в 18,5 миллиона рублей. Какое жилье можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Самая дорогая студия в Ростове

Этот дом расположен на улице Максима Горького, площадь студии составляет 60 квадратных метров. В ней сделали ремонт и привлекли известного дизайнера.

«Квартира готова для комфортного проживания. Остаются вся мебель и техника. В пешей доступности есть все необходимое для жизни», — говорится в объявлении.

Стоимость составляет 18,5 миллиона рублей, получается 308 тысяч рублей за «квадрат».

Самая дорогая студия в РостовеСамая дорогая студия в Ростове
Самая дорогая студия в РостовеСамая дорогая студия в Ростове
Самая дорогая студия в РостовеСамая дорогая студия в Ростове
Самая дорогая студия в Ростове
Фото: rostov.cian.ru

Студия за 12,1 миллиона

Студия площадью 43 квадратных метров расположена в доме в переулке Островского. Окна с видом на набережную, а идти до нее три минуты.

«Вся инфраструктура в шаговой доступности, закрытая территория, подземный паркинг, теплый дом, консьерж и много прелестей жизни в центре Ростова», — написал продавец. Однако о ремонте в квартире нет ни слова, зато есть фотографии.

На продажу студию выставили в сентябре 2022 года за 12,5 миллиона рублей. Сейчас стоимость снизили до 12,1 миллиона.

Студия за 12,1 миллионаСтудия за 12,1 миллиона
Студия за 12,1 миллионаСтудия за 12,1 миллиона
Студия за 12,1 миллионаСтудия за 12,1 миллиона
Студия за 12,1 миллиона
Фото: rostov.cian.ru

Студия за 8,8 миллиона рублей

Дом, в котором находится жилье, построили в 2010 году, он находится на улице Города Волос. Площадь студии составляет 57 квадратных метров, а в продать ее хотят за 8,8 миллиона.

«Санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: открытый двор, наземный паркинг, гостевой паркинг, лифт пассажирский, лифт грузовой, современный ремонт», — говорится в описании.

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Судя по фотографиям, жилые помещения выполнили в фиолетовых тонах, а санузел — в кислотно желтом. Какой-либо информации о ремонте в объявлении нет.

Студия за 8,8 миллиона рублейСтудия за 8,8 миллиона рублей
Студия за 8,8 миллиона рублейСтудия за 8,8 миллиона рублей
Студия за 8,8 миллиона рублейСтудия за 8,8 миллиона рублей
Студия за 8,8 миллиона рублей

Студия за 8,5 млн рублей

Дом находится на улице Нижегородской, а площадь студии достигает 53 «квадратов». Владелец просит за нее 8,5 миллиона рублей, стоимость за квадратный метр — 160 тысяч рублей.

В квартире сделали евроремонт в спокойных тонах и духе рационального минимализма. Кухонная зона выполнена в общей стилистике.

«Панорамные окна дают возможность любоваться восходом солнца и видами на реку Дон», — написал продавец.

Студия за 8,8 миллиона рублейСтудия за 8,8 миллиона рублей
Студия за 8,8 миллиона рублейСтудия за 8,8 миллиона рублей
Студия за 8,5 миллиона рублейСтудия за 8,5 миллиона рублей
Студия за 8,8 миллиона рублей
Фото: rostov.cian.ru

Студия за 8,2 млн рублей

Если есть 8,2 миллиона рублей, то можно приобрести студию на улице 3-я Круговая, которая находится в пятиэтажном доме. Площадь составляет 60,3 квадратных метров.

«Дом расположен в одном из лучших районов города „Вертолетное поле“, пешая доступность до всех известных магазинных сетей и аптек. Приобретая эту студию, вы автоматически получаете колоссальное количество преимуществ», — говорится в объявлении.

Отмечается, что в этой квартире был реализован индивидуальный дизайн-проект.

Студия за 8,2 млн рублейСтудия за 8,2 млн рублей
Студия за 8,2 млн рублейСтудия за 8,2 млн рублей
Студия за 8,2 млн рублейСтудия за 8,2 млн рублей
Студия за 8,2 млн рублей
Фото: rostov.cian.ru
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