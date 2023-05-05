Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Этот дом расположен на улице Максима Горького, площадь студии составляет 60 квадратных метров. В ней сделали ремонт и привлекли известного дизайнера.
«Квартира готова для комфортного проживания. Остаются вся мебель и техника. В пешей доступности есть все необходимое для жизни», — говорится в объявлении.
Стоимость составляет 18,5 миллиона рублей, получается 308 тысяч рублей за «квадрат».
Студия площадью 43 квадратных метров расположена в доме в переулке Островского. Окна с видом на набережную, а идти до нее три минуты.
«Вся инфраструктура в шаговой доступности, закрытая территория, подземный паркинг, теплый дом, консьерж и много прелестей жизни в центре Ростова», — написал продавец. Однако о ремонте в квартире нет ни слова, зато есть фотографии.
На продажу студию выставили в сентябре 2022 года за 12,5 миллиона рублей. Сейчас стоимость снизили до 12,1 миллиона.
Дом, в котором находится жилье, построили в 2010 году, он находится на улице Города Волос. Площадь студии составляет 57 квадратных метров, а в продать ее хотят за 8,8 миллиона.
«Санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: открытый двор, наземный паркинг, гостевой паркинг, лифт пассажирский, лифт грузовой, современный ремонт», — говорится в описании.
Судя по фотографиям, жилые помещения выполнили в фиолетовых тонах, а санузел — в кислотно желтом. Какой-либо информации о ремонте в объявлении нет.
Дом находится на улице Нижегородской, а площадь студии достигает 53 «квадратов». Владелец просит за нее 8,5 миллиона рублей, стоимость за квадратный метр — 160 тысяч рублей.
В квартире сделали евроремонт в спокойных тонах и духе рационального минимализма. Кухонная зона выполнена в общей стилистике.
«Панорамные окна дают возможность любоваться восходом солнца и видами на реку Дон», — написал продавец.
Если есть 8,2 миллиона рублей, то можно приобрести студию на улице 3-я Круговая, которая находится в пятиэтажном доме. Площадь составляет 60,3 квадратных метров.
«Дом расположен в одном из лучших районов города „Вертолетное поле“, пешая доступность до всех известных магазинных сетей и аптек. Приобретая эту студию, вы автоматически получаете колоссальное количество преимуществ», — говорится в объявлении.
Отмечается, что в этой квартире был реализован индивидуальный дизайн-проект.