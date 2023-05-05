Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Во дворе жилого дома в переулке Газетном, 58 обрушилась стена здания. Из-за этого прохожие смогли увидеть скульптуру, изображающую трех греческих девушек. Ранее ее скрывала стена.
Пострадал ли кто-то во время обрушения, не сообщается.
В соцсетях горожане предложили разрушить самодельные пристройки, уродующие исторические здания и дворы, чтобы увидеть другие спрятанные детали и памятники. Однако многим скульптура девушек не пришлась по душе. «Это кто там появился? Зомбаки какие-то», — пишут горожане.
Ранее ростовчане заявили о падающих кирпичах со стройки на улице Береговой.