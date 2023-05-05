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Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном

5 мая 2023, 13:21
Фото: ТГ канал etorostov
Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова, обнажив спрятанную скульптуру
В переулке Газетном, 58 в Ростове обрушилась стена жилого дома, сообщили в соцсетях очевидцы.

Во дворе жилого дома в переулке Газетном, 58 обрушилась стена здания. Из-за этого прохожие смогли увидеть скульптуру, изображающую трех греческих девушек. Ранее ее скрывала стена.

Пострадал ли кто-то во время обрушения, не сообщается.

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В соцсетях горожане предложили разрушить самодельные пристройки, уродующие исторические здания и дворы, чтобы увидеть другие спрятанные детали и памятники. Однако многим скульптура девушек не пришлась по душе. «Это кто там появился? Зомбаки какие-то», — пишут горожане.

Ранее ростовчане заявили о падающих кирпичах со стройки на улице Береговой.

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