В соцсетях горожане предложили разрушить самодельные пристройки, уродующие исторические здания и дворы, чтобы увидеть другие спрятанные детали и памятники. Однако многим скульптура девушек не пришлась по душе. «Это кто там появился? Зомбаки какие-то», — пишут горожане.