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Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Майские праздники – идеальный повод для короткого путешествия. Тем, кто не желает уезжать далеко от дома, RostovGazeta предлагает топ-10 мест, которые стоит посетить в Ростовской области: руины древнего города, русский «Диснейленд» и ростовский японский сад без очередей
Начать путешествие по Ростовской области предлагаем из самого сердца Ростова – исторического центра. Старинные особняки и здания бывших фабрик являют собой настоящие архитектурные жемчужины. На центральных улицах можно увидеть сочетания самых разных стилей: ренессанса и эклектики, барокко и классики. Стоит только отойти от Большой Садовой, как попадаешь на 70-100 лет назад: во двориках-колодцах по сей день кипит жизнь, а над кое-какими крышами до сих можно разглядеть дым от печи.
Прогулка по центру не обходится без спуска в подземные пешеходные переходы. Там находится одна из главных достопримечательностей Ростова – мозаичные панно. Они уникальны тем, что зарисовки жизни советского человека выложены не из специальной мозаичной крошки, а из обыкновенной облицовочной плитки.
Гуляя по Ростову не забудьте заглянуть в Нахичевань. Некогда это был отдельный город Нахичевань-на-Дону, еще древнее Ростова. Но решение проложить железную дорогу и основные торговые пути изменило расклад сил и Ростов поглотил Нахичевань, сделав ее одним из своих районов.
Примечательно, что почти все постройки здесь относятся к XIX веку.
Ростовский зоопарк считается одним из крупнейших в России и в Европе. Его площадь занимает почти 57 гектаров. В коллекции зоосада более 460 видов животных.
Кормить питомцев зоопарка посетителям запрещено, однако несколько раз в неделю сотрудники устраивают показательные кормления животных, которые может посетить любой желающий.
Несмотря на почтительный возраст – зоопарк был основан почти 100 лет назад в 1927 году, он постоянно развивается. Вольеры для животных регулярно обновляют и благоустраивают. На территории организовали специальную пикниковую зону неподалеку от пруда с утками. Здесь также есть несколько кафе и парк аттракционов.
Колыбель донского казачества или, согласно географическому названию, станица Старочеркасская, известна на всю Ростовскую область своими шумными масленичными гуляниями. На самом деле, здесь есть, на что посмотреть в любое время года.
Так, на главной улице часто можно встретить местные оркестры с песнями и театрализованными представлениями. Всегда открыты для посетителей и Атаманское подворье Воскресенский войсковому собору. Это одновременно памятник и зодчеству, и казачьей истории: собор стоит уже более трехсот лет. На его входя висят цепи. Местные жители рассказывают, что к ним в свое время был прикован атаман Степан Разин.
К слову, на колокольню храма можно подняться и взглянуть на станицу с высоты.
Недавно на берегу Дона в Старочеркасске появился парк Донской. Это идеальное место для семейного отдыха: для детей создали современные игровые площадки, а для взрослых оборудовали прогулочные аллеи и пикниковые зоны.
Таганрог находится всего в часе езды от Ростова, а добраться сюда можно сразу тремя способами: на личном авто, электричке или автобусе.
Приехать сюда стоит за тем, чтобы ощутить дуновение бриза на Пушкинской набережной, посмотреть, как жил Чехов и воочию увидеть тот самый памятник Петру Первому, что изображен на купюре в 500 рублей.
Время в Таганроге течет по-своему размеренно: многие жители до сих пор зарабатывают на жизнь рыбалкой и передвигаются по городу на трамваях. Должно быть, дело в солнечных часах, которые показывают время с точностью «плюс-минус 15 минут». Таганрогские солнечные часы – самые старинные в России.
Таганрог вообще город контрастов: с одной стороны его любят за европейский «пропитерский» стиль и заглядывают на чашечку кофе в Петровский квартал, а с другой – любуются нетронутой ветхостью рыбацкого района Богудонии.
По дороге в Таганрог расположен поселок Мержаново. Здесь находится, наверное, одна из самых популярных среди ростовчан фотозон: маяк. Он появился в поселке во время съемок сериала «Смотритель маяка». Со временем территорию облагородили несколькими закусочными и магазинами, оборудовали еще несколько фотозон и сделали платный вход.
Большинство россиян знает Азов только по кратким параграфам из учебников по истории. Между тем, в этом городе можно по-настоящему прикоснуться к истории: взойти на знаменитый азовский вал, спуститься в пороховой погреб петровских времен и постоять на укреплениях азовской крепости.
Азов хранит в себе и еще более древние страницы донской истории: в азовском археологическом музее стоят скелеты огромных животных, которые бродили по степям миллионы лет назад: предки слонов, жирафов, антилоп, носорогов. Есть даже скелет мамонта – динотерия. Подобные экспонаты есть только в Якутске и Москве.
Панораму города можно увидеть со смотровой площадки на берегу реки Азовки. Недалеко от нее находится подвесной пешеходный мост, пройдя по которому можно попасть на городской пляж и в небольшую рощу.
Парк Лога в народе прозвали «Русским Диснейлендом». Здесь на территории в 22 гектаров воссоздали атмосферу народной сказки: повсюду прохожих встречают лешие, можно набрести на избушку Бабы Яги.
Кроме того, парк знаменит своим зверинцем: в прудах живут карпы кои, лебеди, утки и черепахи, а в многочисленных вольерах – козы, ламы, павлины и другие животные.
Для тех, кому одного дня в сказке мало на территории парка Лога построили гостиницу.
Парк находится в Каменском районе Ростовской области в хуторе Старая Станица. Добраться сюда можно на рейсовом автобусе или автомобиле.
Лучшее место, чтобы прочувствовать эстетику донских степей – Ростовский заповедник. Он находится в поселке Орловский. На территории заповедника обитает табун диких мустангов, которые любят пастись рядом с озером Маныч-Гудило.
Любители природы могут заняться в заповеднике бердвотчингом: через Ростовский проходит один из самых мощных евразийских путь перелетных птиц.
Особенно красиво в степи весной, когда она зацветает. В заповедник водят организованные тургруппы, но сюда можно приехать и самостоятельно.
Еще один уникальный зоосад Ростовской области – парк птиц «Малинки». Здесь обитает более трех тысяч птиц, а также модные нынче капибары, еноты, сурикаты, козы, бараны, кролики и несколько видов мартышек. При этом всех питомцев посетители могут покормить: необходимо только купить на входе стаканчики с нарезанными фруктами для птиц, личинками для сурикатов и злаковыми гранулами для копытных.
Посетителям предлагают полностью слиться с природой и пообщаться с птицам не через решетку вольера, а в специальном авиарии, где попугаи свободно летают и берут угощение с рук.
В 2022 году в «Малинках» высадили нетипичные для наших широт баобабы.
Добавим, что на территории парка оборудованы мангальные и пикниковые зоны, есть несколько кафе и детских площадок.
Наконец, поделимся с вами лайфхаком, как посетить настоящий японский сад и не потратить время в очереди на вход в восточную зону парка Галицкого в Краснодаре. Наше решение называется «Гингко парк Толоконникова». Частный ботанический сад находится в Новочеркасске. Его в 2001 году основал дизайнер Александр Толоконников. Здесь регулярно проводятся сессии йоги и психологические тренинги. На территории парка есть не только японский, но еще и английский сад, растет дерево гингко. На востоке его считают символом любви и мудрости.