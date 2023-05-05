Начать путешествие по Ростовской области предлагаем из самого сердца Ростова – исторического центра. Старинные особняки и здания бывших фабрик являют собой настоящие архитектурные жемчужины. На центральных улицах можно увидеть сочетания самых разных стилей: ренессанса и эклектики, барокко и классики. Стоит только отойти от Большой Садовой, как попадаешь на 70-100 лет назад: во двориках-колодцах по сей день кипит жизнь, а над кое-какими крышами до сих можно разглядеть дым от печи.