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Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция

5 мая 2023, 08:15
Фото: Ra Dik/cc by 3.0/wiki
Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция
Дрон, упавший в Ростовской области 4 мая, мог быть нацелен на газораспределительную станцию, об этом сообщил портал «Новые известия».

Напомним, ранним утром 5 мая стало известно, что в Ростовской области в поле на территории Октябрьского района обрушился трехметровый дрон.

По предварительной версии источника, дрон служил разведывательным целям и прилетел с украинской территории, его потенциальной целью называют станцию газораспределения, находящуюся неподалеку от Нижнедонского.

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В настоящий момент сообщается, что сотрудники спецслужб изъяли БПЛА с целью его изучения и восстановления картины произошедшего.

Ранее ростовчане заявили, что не понимают, как работают системы ПВО, если в Ростовскую область прилетают огромные беспилотники. Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.

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