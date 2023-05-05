Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Напомним, ранним утром 5 мая стало известно, что в Ростовской области в поле на территории Октябрьского района обрушился трехметровый дрон.
По предварительной версии источника, дрон служил разведывательным целям и прилетел с украинской территории, его потенциальной целью называют станцию газораспределения, находящуюся неподалеку от Нижнедонского.
В настоящий момент сообщается, что сотрудники спецслужб изъяли БПЛА с целью его изучения и восстановления картины произошедшего.
Ранее ростовчане заявили, что не понимают, как работают системы ПВО, если в Ростовскую область прилетают огромные беспилотники. Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.