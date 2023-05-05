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«Тяжелая зависимость»: ростовчане закупают спортивное питание через третьи страны

5 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI
«Тяжелая зависимость»: ростовчане закупают спортивное питание через третьи страны

Ростовчане закупают спортивное питание через третьи страны

Спортивное питание сегодня подорожало, а некоторые позиции приходится закупать через третьи страны. Но особого дефицита нет, сообщил RostovGazeta фитнес-тренер Георгий Гиголаев.

Собеседник рассказывает, что заходя в магазины спортивного питания в Ростове, ощущение дефицита или перемен с ассортиментом не возникает. Однако цены на спортпит выросли.

«Приверженцы определенных брендов сегодня сталкиваются со сложностями их покупки и доставки. Закупать приходится через третьи страны, что чревато длительным сроком ожидания», — отмечает Георгий Гиголаев.

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Исчезнувшие позиции в спортпите спикер назвать затруднился, поясняя, что таких попросту не существует. По его словам, на каждую добавку можно подобрать аналог. 

«Но я не сторонник спортивных добавок. Считаю, что обычному человеку ни к чему погружаться в тему спортпита. Ведь все полезные для организма ингредиенты можно получить при сбалансированном питании», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, что спортивное питание при неправильном употреблении может привести к ожирению. 

Эксперт: Спортивное питание при неправильном употреблении может привести к ожирению
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