Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Собеседник рассказывает, что заходя в магазины спортивного питания в Ростове, ощущение дефицита или перемен с ассортиментом не возникает. Однако цены на спортпит выросли.
«Приверженцы определенных брендов сегодня сталкиваются со сложностями их покупки и доставки. Закупать приходится через третьи страны, что чревато длительным сроком ожидания», — отмечает Георгий Гиголаев.
Исчезнувшие позиции в спортпите спикер назвать затруднился, поясняя, что таких попросту не существует. По его словам, на каждую добавку можно подобрать аналог.
«Но я не сторонник спортивных добавок. Считаю, что обычному человеку ни к чему погружаться в тему спортпита. Ведь все полезные для организма ингредиенты можно получить при сбалансированном питании», — резюмирует эксперт.
Ранее, со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, что спортивное питание при неправильном употреблении может привести к ожирению.