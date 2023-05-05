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В донском транспорте заработала новая билетная система

5 мая 2023, 16:07
С 5 мая во всех муниципалитетах Ростовской области заработал новый пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте. Теперь его можно оплатить по московской билетной системе, используя карты.

Система уже запущена на 2390 транспортных средствах области, это  90%  охвата городского транспорта на Дону. Разработчики уверены, что использование подобных карт поможет отследить качество предоставляемых транспортных услуг в регионе.

Оплатить проезд по картам могут как федеральные, так и региональные льготники, причем это касается не только привычных автобусов, но и электричек. Главное правило — чтобы транспорт не пересекал границы Ростовской области. 

Федеральным льготникам оплата картой будет доступна на городских и внутрирайонных маршрутах, а в пригородных электричках необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС или справку о праве на льготу. Ежемесячный баланс карты, который необходимо пополнять для федеральных льготников составит 303 рубля. 

Как отмечает замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов, уже сегодня в регионе было изготовлено и выдано 48 940 карт для доведения до льготных категорий граждан. 

— По заявкам УСЗН и ОСЗН Ростовской области ООО «АРПС» изготовлено 27 931 карт региональным льготникам, 21 009 карт федеральным льготника и  15 000 карт по дополнительным заявкам. Благодаря этой системе перевозчики смогут получать компенсацию за проезд льготников из регионального и федерального бюджетов на основании предоставленной отчетности, что сделает работу перевозчиков более эффективной и прозрачной, — поясняет Дмитрий Беликов.

Внедрение современной билетной системы выгодно и администрации области: власти региона получат качественный инструмент для аналитики пассажиропотока, благодаря которому прозрачность платежей в городском транспорте увеличится до 70%.

Заместитель генерального директора агентства платежных систем Алексей Торицын уверен, что  этот проект в итоге охватит всю Россию. 

— За последний год нами была проделана большая работа совместно с Министерством транспорта, Министерством труда и социального развития, совместно с Ассоциацией перевозчиков, руководством муниципальных образований Ростовской области по обеспечению доведения льготников федерального и регионального регистра, как внутри межмуниципальных, так и внешних маршрутах. В настоящий момент это один из крупнейших проектов в России, который мы реализуем с рядом финансовых организаций и банков, — заявил Алексей Торицын. 

Стоит отметить, что развитие бесконтактной оплаты – одно из приоритетных направлений. Сегодня в регионе более 80% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд безналично, что составляет более 300 тысяч транзакций в день. Поэтому банки активно работают с правительством Ростовской области и операторами платежных систем над расширением географии транспортного проекта.

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