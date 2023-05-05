В донском транспорте заработала новая билетная система

— За последний год нами была проделана большая работа совместно с Министерством транспорта, Министерством труда и социального развития, совместно с Ассоциацией перевозчиков, руководством муниципальных образований Ростовской области по обеспечению доведения льготников федерального и регионального регистра, как внутри межмуниципальных, так и внешних маршрутах. В настоящий момент это один из крупнейших проектов в России, который мы реализуем с рядом финансовых организаций и банков, — заявил Алексей Торицын.