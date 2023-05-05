В России планируют ограничить продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах домов

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По данным инициативы, сначала предлагается установить минимальную площадь таких заведений в 50 квадратных метров, а затем запретить продажу алкоголя в так называемых "наливайках" с 22:00 до 09:00, пишут Известия.
Представители властей считают, что такие меры помогут бороться с алкоголизацией населения и обеспечить безопасность жителям. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне государственной комиссии по борьбе с алкогольной зависимостью.