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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В России планируют ограничить продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах домов

5 мая 2023, 07:39
Власти Архангельской области планируют внести в Госдуму законопроект о ограничении продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов.

По данным инициативы, сначала предлагается установить минимальную площадь таких заведений в 50 квадратных метров, а затем запретить продажу алкоголя в так называемых "наливайках" с 22:00 до 09:00, пишут Известия.

Представители властей считают, что такие меры помогут бороться с алкоголизацией населения и обеспечить безопасность жителям. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне государственной комиссии по борьбе с алкогольной зависимостью.

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