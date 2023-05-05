В Ростове будут судить гендиректора «Ростовводоканала» Поркшеева

В конце апреля Пролетарский районный суд зарегистрировал поступление дела Михаила Поркшеева, которому предъявили обвинение в использовании лицом полномочий не в интересах организации и с целью получить выгоды и преимущества. Предварительное слушание по делу состоится 17 мая.