В Ростове будут судить гендиректора «Ростовводоканала» Поркшеева

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
В конце апреля Пролетарский районный суд зарегистрировал поступление дела Михаила Поркшеева, которому предъявили обвинение в использовании лицом полномочий не в интересах организации и с целью получить выгоды и преимущества. Предварительное слушание по делу состоится 17 мая.
Напомним, в начале марта стало известно, что гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.
Основанием для обвинений стал невыгодный контракт по обеспечению безопасности предприятия, и хотя Поркшеев возместил ущерб — в отношении него возбудили уголовное дело.