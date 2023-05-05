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В Ростове будут судить гендиректора «Ростовводоканала» Поркшеева

5 мая 2023, 07:28
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростове будут судить гендиректора «Ростовводоканала» Поркшеева
В Ростове в Пролетарский районном суде 17 мая состоится суд над гендиректором АО «Ростовводоканал» Михаилом Поркшеевым, информация об этом появилась в картотеке уголовных дел суда.

В конце апреля Пролетарский районный суд зарегистрировал поступление дела Михаила Поркшеева, которому предъявили обвинение в использовании лицом полномочий не в интересах организации и с целью получить выгоды и преимущества. Предварительное слушание по делу состоится 17 мая.

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Напомним, в начале марта стало известно, что гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.

Основанием для обвинений стал невыгодный контракт по обеспечению безопасности предприятия, и хотя Поркшеев возместил ущерб — в отношении него возбудили уголовное дело.

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