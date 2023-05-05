В Ростове ее одну улицу в центре города сделают односторонней с 27 мая

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В начале мая департамент дорог и организации дорожного движения предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 27 мая в городе введут бессрочные ограничения на остановку и парковку автомобилей по четной стороне улицы Народного Ополчения в границах переулков Соборного и Семашко.
Кроме того, движение по улице Народного Ополчения планируют сделать односторонним на этом участке — автомобили смогут ехать исключительно в восточном направлении. Эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности водителей и пешеходов.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко предложил сделать односторонней улицу Береговую.