В Ростове ее одну улицу в центре города сделают односторонней с 27 мая

В начале мая департамент дорог и организации дорожного движения предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 27 мая в городе введут бессрочные ограничения на остановку и парковку автомобилей по четной стороне улицы Народного Ополчения в границах переулков Соборного и Семашко.