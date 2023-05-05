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В Ростове ее одну улицу в центре города сделают односторонней с 27 мая

5 мая 2023, 09:00
Фото: 1MI
В Ростове ее одну улицу в центре города сделают односторонней
В Ростове улицу Народного Ополчения собираются сделать односторонней с 27 мая, об этом сообщили в администрации города.

В начале мая департамент дорог и организации дорожного движения предупредил жителей и гостей Ростова-на-Дону, что с 27 мая в городе введут бессрочные ограничения на остановку и парковку автомобилей по четной стороне улицы Народного Ополчения в границах переулков Соборного и Семашко.

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Кроме того, движение по улице Народного Ополчения планируют сделать односторонним на этом участке — автомобили смогут ехать исключительно в восточном направлении. Эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко предложил сделать односторонней улицу Береговую.

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