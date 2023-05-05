В Ростове спецслужбы ищут неопознанный беспилотник, замеченный в Октябрьском районе

«Вообще, у нас такое бывает довольно часто, в тёплое время года. И дети, и взрослые играют с квадрокоптерами», «У ребенка такой, и что, запускать нельзя?», «Увидеть можно было всё, что угодно, от НЛО до МКС», — прокомментировали происходящее скептически настроенные горожане.