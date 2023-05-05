В Ростове спецслужбы ищут неопознанный беспилотник, замеченный в Октябрьском районе

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Накануне вечером, 5 мая, Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что ростовская полиция проводит проверку сообщений о неизвестном БПЛА, якобы замеченном в воздушном пространстве над Октябрьским районом города в квартале Нефтекачка — по улице Таганрогской, 132/3.
По предварительной информации, пока не получившей подтверждения, дрон летел со стороны Военведа к центру Ростова-на-Дону. По информации источника, спецслужбы заняты обнаружением беспилотника с целью его перехвата.
«Вообще, у нас такое бывает довольно часто, в тёплое время года. И дети, и взрослые играют с квадрокоптерами», «У ребенка такой, и что, запускать нельзя?», «Увидеть можно было всё, что угодно, от НЛО до МКС», — прокомментировали происходящее скептически настроенные горожане.
«Прекрасно, ложись и молись», — заметили другие ростовчане, встревоженные прилетом дрона.
Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в органах власти или у других официальных источников, достоверность сообщений уточняется.
Ранее в Ростовской области беспилотник устроил пожар на заводе нефтепродуктов.