rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Изображение материала

В Ростове спецслужбы ищут неопознанный беспилотник, замеченный в Октябрьском районе

5 мая 2023, 05:03
Фото: pxhere.com
В Ростове спецслужбы ищут неопознанный беспилотник, замеченный в Октябрьском районе
В Ростове полиция ведет проверку сообщении о неизвестном беспилотнике, замеченном в небе над кварталом Нефтекачки в Октябрьском районе, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Накануне вечером, 5 мая, Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что ростовская полиция проводит проверку сообщений о неизвестном БПЛА, якобы замеченном в воздушном пространстве над Октябрьским районом города в квартале Нефтекачка — по улице Таганрогской, 132/3.

По предварительной информации, пока не получившей подтверждения, дрон летел со стороны Военведа к центру Ростова-на-Дону. По информации источника, спецслужбы заняты обнаружением беспилотника с целью его перехвата.

Вассерман высказался об атаке беспилотника на нефтезавод в Ростовской области 4 мая
Узнать подробнее

«Вообще, у нас такое бывает довольно часто, в тёплое время года. И дети, и взрослые играют с квадрокоптерами», «У ребенка такой, и что, запускать нельзя?», «Увидеть можно было всё, что угодно, от НЛО до МКС», — прокомментировали происходящее скептически настроенные горожане.

«Прекрасно, ложись и молись», — заметили другие ростовчане, встревоженные прилетом дрона.

Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в органах власти или у других официальных источников, достоверность сообщений уточняется.

Ранее в Ростовской области беспилотник устроил пожар на заводе нефтепродуктов.

Читайте также:
В Новочеркасске ввели запрет на запуск квадрокоптеров с 5 и по 9 мая«ВСУ изображает контрнаступление»: политолог высказался об ударе по донскому заводуСледком проверит факт атаки БПЛА со взрывчаткой на завод в Ростовской области 4 мая
#Надежда Пустяк#Происшествие#Беспилотник#Полиция#Небо в Ростове#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой
Сегодня, 05:34
Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Сегодня, 06:27
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
Сегодня, 06:16
Инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска
Вчера, 19:51
Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах донских главврачей
Вчера, 15:43