Ограничения водоснабжения будут действовать с 09.00 до 21.00 мск 11 мая в границах бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, Бодрой, Евдокимова, Тракторной, Хвойной, Созидания, Пацаева и переулков Грибного и Пихтового, а также СНТ «Полиграфист» и «Полиграфист-2», «Ригель» с «Рассветом», «Весной» и «Северным».