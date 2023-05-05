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В Ростове тысячи жителей СЖМ, Каменки и СНТ останутся без воды 11 мая

5 мая 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Ростове тысячи жителей СЖМ, Каменки и СНТ останутся без воды 11 мая
В Ростове жителей предупредили о приостановке водоснабжения сотен домов на СЖИ, в Каменке и шести СНТ 11 мая, деталями поделилась пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Сотрудники водоканала предупредили ростовчан о плановом ремонте задвижки сетей водоснабжения, расположенных на улице Орбитальном. Из-за необходимости провести работы сотрудники прекратят подачу водоснабжения в дома, находящиеся в Ворошиловском и частично Октябрьском районах города.

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Ограничения водоснабжения будут действовать с 09.00 до 21.00 мск 11 мая в границах бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, Бодрой, Евдокимова, Тракторной, Хвойной, Созидания, Пацаева и переулков Грибного и Пихтового, а также СНТ «Полиграфист» и «Полиграфист-2», «Ригель» с «Рассветом», «Весной» и «Северным».

Ранее дончане пожаловались на катастрофическую нехватку воды.

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