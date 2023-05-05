Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Сотрудники водоканала предупредили ростовчан о плановом ремонте задвижки сетей водоснабжения, расположенных на улице Орбитальном. Из-за необходимости провести работы сотрудники прекратят подачу водоснабжения в дома, находящиеся в Ворошиловском и частично Октябрьском районах города.
Ограничения водоснабжения будут действовать с 09.00 до 21.00 мск 11 мая в границах бульвара Комарова, улиц Волкова, Капустина, Бодрой, Евдокимова, Тракторной, Хвойной, Созидания, Пацаева и переулков Грибного и Пихтового, а также СНТ «Полиграфист» и «Полиграфист-2», «Ригель» с «Рассветом», «Весной» и «Северным».
Ранее дончане пожаловались на катастрофическую нехватку воды.