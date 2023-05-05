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В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша

5 мая 2023, 06:16
Фото: donland.ru
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
В Ростовский областной суд поступило дело бывшего замгубернатора Сидаша и еще двух фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями, подробности появились в картотеке суда.

В четверг, 4 мая, в Ростовский областной суд поступила апелляция по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела проходят Андрей Андросов и, предположительно, директор АО «ДОН-ТГМ» [прим. редакции — именно эта компания была поставщиком скандального «золотого песка» для строительства стадиона «Ростов-Арена»] или его полный тезка Валентин Леванов, а также бывший замгубернатора региона Сергей Сидаш.

Андросов и Леванов обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или лишившим жилья гражданина, а также злоупотреблении полномочиями и соучастии в преступной деятельности.

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Что касается Сидаша, в картотеке указано, что ему также предъявили обвинение в злоупотреблении властью, однако в рамках дела, в отличие от других двух фигурантов, его назвали подстрекателем, склонившем другое лицо к преступлению через уговор, подкуп или угрозы (УК РФ: ст. 33 ч.4).

Дата судебного заседания пока не была назначена.

Ранее ростовчане поддержали пересмотр дела Сергея Сидаша в суде ради ужесточения приговора.

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