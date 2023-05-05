В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша

Что касается Сидаша, в картотеке указано, что ему также предъявили обвинение в злоупотреблении властью, однако в рамках дела, в отличие от других двух фигурантов, его назвали подстрекателем, склонившем другое лицо к преступлению через уговор, подкуп или угрозы (УК РФ: ст. 33 ч.4).