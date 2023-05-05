Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В пятницу, 5 мая, портал Dondау сообщил о гибели многодетной матери Евгении Лютовой в результате кровотечения, которое открылось после операции в Багаевской ЦРБ. Женщина ушла из жизни в возрасте 41 года после внематочной беременности в конце апреля.
Знакомая семейства рассказала изданию о том, что у Евгении обнаружили внематочную беременность, которая потребовала хирургического вмешательства. Однако что-то в ходе операции пошло не так, жизнь женщины прервалась из-за открывшегося кровотечения.
«Смерть Жени стала для нас настоящим шоком. Я знаю, что причину ее смерти устанавливают следователи. Они провели ряд экспертиз», — рассказала знакомая семейства, добавив, что у супружеской пары Лютовых было пять дочерей — старшая дочь, которая учится в Ростове, и четыре маленьких девочки.
Источник издания также рассказал, что правоохранители начали проверку, которая может стать причиной возбуждения уголовного дела.
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