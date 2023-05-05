«Смерть Жени стала для нас настоящим шоком. Я знаю, что причину ее смерти устанавливают следователи. Они провели ряд экспертиз», — рассказала знакомая семейства, добавив, что у супружеской пары Лютовых было пять дочерей — старшая дочь, которая учится в Ростове, и четыре маленьких девочки.