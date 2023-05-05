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В Ростовской области от кровотечения после операции погибла мать пятерых детей

5 мая 2023, 10:33
Фото: John Crawford/cc0/wiki
В Ростовской области от кровотечения после операции погибла мать пятерых детей
В Ростовской области после операции из-за внематочной беременности умерла многодетная мать, подробностями поделились местные СМИ.

В пятницу, 5 мая, портал Dondау сообщил о гибели многодетной матери Евгении Лютовой в результате кровотечения, которое открылось после операции в Багаевской ЦРБ. Женщина ушла из жизни в возрасте 41 года после внематочной беременности в конце апреля.

Знакомая семейства рассказала изданию о том, что у Евгении обнаружили внематочную беременность, которая потребовала хирургического вмешательства. Однако что-то в ходе операции пошло не так, жизнь женщины прервалась из-за открывшегося кровотечения.

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«Смерть Жени стала для нас настоящим шоком. Я знаю, что причину ее смерти устанавливают следователи. Они провели ряд экспертиз», — рассказала знакомая семейства, добавив, что у супружеской пары Лютовых было пять дочерей — старшая дочь, которая учится в Ростове, и четыре маленьких девочки.

Источник издания также рассказал, что правоохранители начали проверку, которая может стать причиной возбуждения уголовного дела.

Ранее в Ростовской области в родах погибла 35-летняя нейрохирург.

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