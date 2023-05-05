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В Ростовской области отменяют парад Победы и находят вражеские дроны

5 мая 2023, 15:43
Фото: U.S. Marine Corps photo by Sgt Guadalupe M. Deanda III/cc0/wiki
В Ростовской области отменяют Парад Победы и находят вражеские дроны
В Новочеркасске решили отказаться от проведения парада Победы 9 Мая, тем временем в регионе нашли трехметровый дрон-разведчик, а в Ростове начинается суд над главой Ростовводоканала Михаилом Поркшеевым.

Отмена парада

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что военные решили отказаться от проведения парада Победы в Новочеркасске. Однако аналогичное мероприятие в Ростове все-таки состоится.

Ранее жители региона в комментариях в соцсетях губернатора просили его отменить праздничный парад. Люди переживают о безопасности мероприятия на фоне атак Ростовской области вражескими беспилотниками.

Отменят ли в Ростове салют 9 мая, пока неизвестно. Окончательный ответ в этом вопросе стоит за военными ЮВО.

Фото: 1MI
ЮВО отменил проведение парада Победы в Новочеркасске 9 мая
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Гигантский дрон

Telegram-каналы сообщили, что житель поселка Нижнедонского в Октябрьском районе Ростовской области нашел трехметровый дрон-разведчик. Задачей устройства была наводка на местную газораспределительную станцию.

По информации источников, беспилотник прилетел с территории Украины, однако по неизвестным причинам потерпел крушение в поле.

Официально Минобороны информацию об обнаружении дрона никак не комментировали. Обстоятельства инцидента уточняются.

Стали известны подробности падения дрона-разведчика в поле Ростовской области 4 мая
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Скандальный суд

Пролетарский суд Ростова 17 мая рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева. Материалы поступили в суд в конце прошлого месяца.

Поркшеева обвиняют в использовании полномочий с целью получения своей выгоды и преимущества. Основанием для обвинения послужил невыгодный контракт водоканала на обеспечение безопасности предприятия. Поркшеев уже выплатил причиненный своими действиями ущерб, однако возбуждения уголовного дела миновать не получилось.

Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Дело сопровождалось громкими скандалами, связанными с обысками в самом водоканале и дома у Поркшеева. По делу о взятках арестованы и другие сотрудники предприятия.

Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей и заявил, что готов предоставить следствию все доказательства вины гендиректора водоканала.

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