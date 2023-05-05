Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что военные решили отказаться от проведения парада Победы в Новочеркасске. Однако аналогичное мероприятие в Ростове все-таки состоится.
Ранее жители региона в комментариях в соцсетях губернатора просили его отменить праздничный парад. Люди переживают о безопасности мероприятия на фоне атак Ростовской области вражескими беспилотниками.
Отменят ли в Ростове салют 9 мая, пока неизвестно. Окончательный ответ в этом вопросе стоит за военными ЮВО.
Telegram-каналы сообщили, что житель поселка Нижнедонского в Октябрьском районе Ростовской области нашел трехметровый дрон-разведчик. Задачей устройства была наводка на местную газораспределительную станцию.
По информации источников, беспилотник прилетел с территории Украины, однако по неизвестным причинам потерпел крушение в поле.
Официально Минобороны информацию об обнаружении дрона никак не комментировали. Обстоятельства инцидента уточняются.
Пролетарский суд Ростова 17 мая рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева. Материалы поступили в суд в конце прошлого месяца.
Поркшеева обвиняют в использовании полномочий с целью получения своей выгоды и преимущества. Основанием для обвинения послужил невыгодный контракт водоканала на обеспечение безопасности предприятия. Поркшеев уже выплатил причиненный своими действиями ущерб, однако возбуждения уголовного дела миновать не получилось.
Дело сопровождалось громкими скандалами, связанными с обысками в самом водоканале и дома у Поркшеева. По делу о взятках арестованы и другие сотрудники предприятия.
Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей и заявил, что готов предоставить следствию все доказательства вины гендиректора водоканала.