Поркшеева обвиняют в использовании полномочий с целью получения своей выгоды и преимущества. Основанием для обвинения послужил невыгодный контракт водоканала на обеспечение безопасности предприятия. Поркшеев уже выплатил причиненный своими действиями ущерб, однако возбуждения уголовного дела миновать не получилось.