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В Ростовской области ожидаются ливни и заморозки до 0 градусов с 6 мая

5 мая 2023, 06:44
Фото: donland.ru
В Ростовской области ожидаются ливни и заморозки до 0° с 6 мая
В Ростовской области жителей предупредили о резком похолодании, которое придет в регион на выходных 6 и 7 мая и будет сопровождаться ливнями, об этом сообщили синоптики Ростовского Гидрометцентра.

В пятницу, 5 мая, жителей Ростовской области ожидает относительно теплая погода с температурой до +24 градусов тепла, которая будет сопровождаться дождями и грозами в отдельных муниципалитетах региона. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.

Уже на следующий день в субботу, 6 мая, ночная температура воздуха опустится до +5 градусов, при этом днем воздух прогреется до +23-26 градусов. Только в западных районах региона температура воздуха не поднимется выше +17 градусов.

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Самая ненастная погода ожидается 7 мая, когда Ростовскую область накроет ливнями и грозами, а скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. Ночь придут заморозки до 0 градусов, а днем в большинстве районов температура воздуха будет колебаться от +8 до +18 градусов.

Ранее синоптики предсказали заморозки в Ростовской области до -3 градусов в майские праздники.

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