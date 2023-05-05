В Ростовской области в поле обнаружили трехметровый дрон-разведчик 4 мая

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Telegram-канал SHOT в пятницу, 5 мая, объявил о том, что жителю Ростовской области случайным образом удалось найти огромный дрон неподалеку от поселка Нижнедонского, расположенного в Октябрьском районе.
По предварительной информации, пока не получившей подтверждения у правоохранительных органов или Минобороны РФ, трехметровый дрон-разведчик осуществлял наводку на местную станцию газораспределения. Источник сообщает, что дрон прилетел с украинской территории и потерпел крушение в поле по неизвестным пока причинам.
Данные о деталях и обстоятельствах инцидента уточняются.
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