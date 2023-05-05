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В Ростовской области в поле обнаружили трехметровый дрон-разведчик 4 мая

5 мая 2023, 07:15
Фото: Marines/cc0/flickr.com
В Ростовской области обнаружили трехметровый дрон-разведчик
В Ростовской области дончанин нашел огромный дрон-разведчик, который должен был осуществлять наводку на местную газораспределительную станцию, об этом сообщили в Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT в пятницу, 5 мая, объявил о том, что жителю Ростовской области случайным образом удалось найти огромный дрон неподалеку от поселка Нижнедонского, расположенного в Октябрьском районе.

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По предварительной информации, пока не получившей подтверждения у правоохранительных органов или Минобороны РФ, трехметровый дрон-разведчик осуществлял наводку на местную станцию газораспределения. Источник сообщает, что дрон прилетел с украинской территории и потерпел крушение в поле по неизвестным пока причинам.

Данные о деталях и обстоятельствах инцидента уточняются.

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