В Ростовской области в поле обнаружили трехметровый дрон-разведчик 4 мая

По предварительной информации, пока не получившей подтверждения у правоохранительных органов или Минобороны РФ, трехметровый дрон-разведчик осуществлял наводку на местную станцию газораспределения. Источник сообщает, что дрон прилетел с украинской территории и потерпел крушение в поле по неизвестным пока причинам.