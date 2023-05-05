В Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Telegram-канал Baza в пятницу, 5 мая, сообщил, что в Ростовской области задержали военного из Белгородской области, подозреваемого в сокрытии мешка с 26 гранатами.
По неподтвержденной информации источника, мешок нашли примерно месяц в Неклиновском районе Ростовской области в полях у хутора Некрасовка. Мешок с боеприпасами обнаружил агроном средних лет, который вызвал полицию, подтвердившую, что в мешке хранили 22 гранаты Ф-1 и четыре гранаты РГН со взрывателями.
Спустя время полиция нашла владельца мешка. По информации источника, им был 48-летний уроженец Белгородской области, который был водителем и занимался подвозом боеприпасов. Подозреваемого доставили в военный следственный отдел, в отношении него могут возбудить уголовное дело.
Обращаем внимание, что информация о задержании военного не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источников, данные уточняются.
Напомним, в апреле пограничники Ростовской области нашли схрон с боевыми гранатами.