В Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой

По неподтвержденной информации источника, мешок нашли примерно месяц в Неклиновском районе Ростовской области в полях у хутора Некрасовка. Мешок с боеприпасами обнаружил агроном средних лет, который вызвал полицию, подтвердившую, что в мешке хранили 22 гранаты Ф-1 и четыре гранаты РГН со взрывателями.