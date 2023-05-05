rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

В Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой

5 мая 2023, 05:34
Фото: structure.mil.ru
В Ростовской области задержали военного, спрятавшего в поле мешок со взрывчаткой
В Ростовской области задержали военнослужащего из Белгородской области, который спрятал мешок со взрывчаткой в поле, подробностями поделился один из донских Telegram-каналов.

Telegram-канал Baza в пятницу, 5 мая, сообщил, что в Ростовской области задержали военного из Белгородской области, подозреваемого в сокрытии мешка с 26 гранатами.

По неподтвержденной информации источника, мешок нашли примерно месяц в Неклиновском районе Ростовской области в полях у хутора Некрасовка. Мешок с боеприпасами обнаружил агроном средних лет, который вызвал полицию, подтвердившую, что в мешке хранили 22 гранаты Ф-1 и четыре гранаты РГН со взрывателями.

Похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону днем 29 апреля
Узнать подробнее

Спустя время полиция нашла владельца мешка. По информации источника, им был 48-летний уроженец Белгородской области, который был водителем и занимался подвозом боеприпасов. Подозреваемого доставили в военный следственный отдел, в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Обращаем внимание, что информация о задержании военного не получила подтверждения в МО РФ или других официальных источников, данные уточняются.

Напомним, в апреле пограничники Ростовской области нашли схрон с боевыми гранатами.

Читайте также:
Склад с боевыми гранатами нашли рядом с КПП на границе Ростовской областиСаперы выехали на Шолохова в Ростове из-за подозрительной сумки с муляжами гранатПолицейский мог перевозить гранаты из Донбасса в Ростовскую область
#СВО#Спецоперация#Оружие#Военнослужащий#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Неклиновский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростове спецслужбы ищут неопознанный беспилотник, замеченный в Октябрьском районе
Сегодня, 05:03
Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Сегодня, 06:27
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
Сегодня, 06:16
Инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска
Вчера, 19:51
Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах донских главврачей
Вчера, 15:43